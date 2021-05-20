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Зґвалтував юну футболістку: ФІФА ухвалила рішення щодо тренера

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
20 травня, 08:06
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Бразилець Жетуліо Ауреліо Фредо відсторонений від футболу – він проходить за статтею "Статеві зносини чи інше діяння сексуального характеру з використанням свого впливу"
Жетуліо Ауреліо Фредо
Жетуліо Ауреліо Фредо / Фото: Postimees

ФІФА відсторонила від футбольної діяльності 66-річного бразильського тренера Жетуліо Ауреліо Фредо, який раніше працював в естонському клубі Нимме Калью.

Про це повідомляє Err.ee.

Нагадаємо, тренер звинувачується в домаганні до неповнолітньої естонської футболістці Біргіт Тікко. Також бразильця звинуватили в тому, що він зґвалтував іншу дівчину – Міа Белле Трісну, коли їй було 14 років. ФІФА призначила тренеру безстрокову заборону на будь-яку діяльність, пов'язану з футболом. Заборона діє у всіх країнах, що належать до ФІФА.

Відзначимо, що розслідування справи стосовно Фредо за статтею "Статеві зносини чи інше діяння сексуального характеру з використанням свого впливу" триває. Повідомляється, що існує ще один епізод, пов'язаний з бразильським тренером, який досі не оприлюднено.

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Як розповідала раніше футболістка Біргіт Тікко, в якийсь момент у неї виникли проблеми з попереком, після чого тренер Жетуліо Ауреліо Фредо запросив її на масаж. Біргіт це здалося дивним, але вона гадала, що туди ходять й інші дівчата.

"Коли він робив масаж, він стягнув з мене штани. Я не знала, як діяти в цій ситуації. Я не наважилася чинити опір йому, бо не знала його так добре і боялася, що він може почати мене ґвалтувати. Він масажував мене і раптом стиснув мене між ніг. Я запитала: "Що за?.." Він припинив", – наводить слова Тікко Postimees.ee

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Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

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