Тренер ґвалтував юну футболістку – гучне викриття в Естонії

"Раптово він стиснув мене між ніг", – згадує "масаж" від бразильського коуча одна з його підопічних

Гучний скандал в Естонії! Футбольна спілка країни порушила дисциплінарну справу проти 66-річного бразильського тренера Жетуліо Ауреліо Фредо і клубу "Нимме Калью". Фредо звинувачується в зґвалтуванні футболістки Міа Белле Трісну, коли їй було 14 років, і домаганнях до іншої неповнолітньої футболістки Біргіт Тікк.

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Тікк грала в жіночій команді "Нимме" до літа 2014 року і пішла звідти у віці 17 років. Вона брала приватні тренування у Ауреліо, але в якийсь момент у неї виникли проблеми з попереком, після чого тренер запросив її на масаж. Футболістці це здалося дивним, але вона передбачала, що туди ходять й інші дівчата.

"Коли він робив масаж, він стягнув з мене штани. Я не знала, що робити в цій ситуації. Я не наважилася чинити опір йому, бо не знала його так добре і боялася, що він може почати мене ґвалтувати. Він масажував мене і раптово стиснув мене між ніг. Я запитала: "Що за...?" Він припинив", – наводить слова Тікк Postimees.ee

Жетуліо Ауреліо Фредо / Фото: Postimees

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Також бразильця звинуватили в тому, що він зґвалтував іншу дівчину – Міа Белле Трісну, коли їй було 14 років. Однак у клубі на це відповіли, що знали про їхні стосунки і що вони були засновані на обопільній згоді.

"Звинувачення однієї з дівчат на адресу нашого багаторічного і шанованого тренера, безсумнівно, стали великим сюрпризом. Фредо був так шокований і здивований, що навіть не міг дібрати слів. Вони були у стосунках сім років, і стосунки ґрунтувалися на взаєморозумінні і згоді і тривали ще кілька років після того, як дівчина досягла повноліття. Тож ми, м'яко кажучи, шоковані підозрами, які вона висловила 13 років потому", – сказала виконавчий директор "Нимме Калью" Ехте Еаметс. Проте клуб на час розслідування призупинив договір з тренером.

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Генеральний секретар Естонської футбольної спілки Анне Рей зауважила: "В ході розслідування було зібрано інформацію, що підтверджує підозри, що виникли на підставі матеріалів, опублікованих в пресі. Важливо, щоб жертвам вистачало сміливості повідомляти про те, що трапилося, а в цій ситуації таких людей було кілька".

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