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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Розгул педофілії: тренер збірної Габону ґвалтував гравців

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
16 грудня, 14:12
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Слідом за колишнім координатором академії Барселони у сексуальному насильстві звинувачено екснаставника юнацької збірної Габону
Патрік Ассуму Ейї
Патрік Ассуму Ейї / Фото: The Guardian

Відразу кілька гравців заявили, що колишній тренер збірної Габону U17 Патрік Ассуму Ейї ґвалтував молодих футболістів.

Їхні одкровення оприлюднило британське видання The Guardian.

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За словами футболістів, Ейї, відомий у Габоні на прізвисько "Капелло", заманював жертв у свій будинок, який називав "Едемським садом". Там він змушував хлопчиків вступати з ним у статеві стосунки під страхом виключення з команди.

Деякі жертви стверджують, що Ейі організовував подібні зустрічі з молодими гравцями й для інших футбольних чиновників Габону.

Жертви тренера кажуть, що не зверталися до поліції Габону, бо не довіряють місцевій системі правосуддя. Тим часом Міжнародна спілка футболістів FIFPro вже подала скаргу на дії Ейї до ФІФА.

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Праворуч – Патрік Ассуму Ейї

Ексспівробітник Fegafoot, федерації футболу Габона, заявив, що намагався висловити стурбованість у зв'язку зі звинуваченнями у сексуальному насильстві стосовно Ейї на засіданні правління у 2019 році, але в підсумку сам був звільнений зі своєї посади.

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Тим часом Патрік Ассуму Ейї, який нині працює технічним директором чемпіонату Габону, поки що стосовно звинувачень на свою адресу обмежився таким коментарем:

"Ті, хто використовують брехню як зброю, навіть не здогадуються, яка відповідь на них чекає від духовних сил".

... Раніше у сексуальному насильстві над учнями було звинувачено колишнього тренера та координатора молодіжних команд академії Барселони Альберта Бенайжеса. Він грав із підлітками у сексуальні ігри із обмацуванням трусів та стисканням статевих органів – кажуть постраждалі.

Альберт Бенайжес
Альберт Бенайжес / Фото: Getty Images

Також ми писали, що ФІФА усунула від футболу 66-річного бразильського тренера Жетуліо Ауреліо Фредо – його звинувачують у тому, що в Естонії він зґвалтував 14-річну футболістку.

Жетуліо Ауреліо Фредо
Жетуліо Ауреліо Фредо / Фото: Postimees

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