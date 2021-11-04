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СЬОГОДНІ Спорт Новини хокею

Ім'я тренера видалили з Кубка Стенлі. Він домагався хокеїста

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
4 листопада, 08:11
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Бреда Олдріча звинуватили у сексуальних домаганнях за інцидент 11-річної давнини. Колишній гравець Чикаго Кайл Біч подав на тренера до суду
Бреда Олдріча більше нема на Кубку Стенлі
Бреда Олдріча більше нема на Кубку Стенлі

Ім'я Бреда Олдріча, колишнього відеотренера Чикаго Блекхокс, прибрали з Кубка Стенлі. Воно закреслене хрестиками – XXXX XXXXXX.

Читайте також: Відомого тренера звільнили за секс-скандал 11-річної давності

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Раніше власник Чикаго Рокі Вірц надіслав листа голові Зали хокейної слави Ленні Макдональду з проханням прибрати ім'я Олдріча.

Нагадаємо, 13 травня 2021 року колишній гравець Чикаго Кайл Біч подав до суду, звинувативши Олдріча у сексуальних домаганнях. Під час розіграшу Кубка Стенлі у 2010 році фахівець увімкнув порнографічне відео та погрожував гравцеві, якщо той не вступить з ним у сексуальний контакт.

НХЛ вже оштрафувала Чикаго на 2 млн доларів за недостатню та невчасну реакцію на інцидент за участю Олдріча. Зазначається, що в керівництві знали про інцидент, але не було вжито жодних оперативних заходів.

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Раніше ми писали, що Анна Кейн – дружина зіркового канадського хокеїста Евандера Кейна з Сан-Хосе Шаркс – звинуватила чоловіка у численних випадках домашнього насильства.

Подібні неприємні історії стаються у спорті дедалі частіше. Раніше був інцидент із домаганнями у жіночому футболі – тренер примушував футболісток до сексу під час його роботи у кількох лігах та командах з 2010 року.

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