За гол у Харкові бразильцеві дали сто тисяч доларів: відео шедевра

У таку суму Олександр Ярославський, за словами Жажі Коельо, оцінив м'яч, забитий ним 2008 року у ворота Бешикташа – той гол вперше вивів Металіст до групового раунду Кубка УЄФА

Колишній футболіст Металіста бразилець Жажа Коельо розповів про шалені преміальні за божевільний гол з 40 метрів у ворота Бешикташа в 2008-му. Той шедевр допоміг харківському клубу обіграти турків 4:1 і вперше в історії потрапити до групового турніру Кубка УЄФА, як тоді називалася Ліга Європи.

Реклама

Читайте також: База збірної України перед Євро буде в Харкові

"Я добре запам'ятав нашу розмову з Мироном Маркевичем в літаку на шляху зі Стамбула після першого матчу з Бешикташем, який ми програли 0:1. Всі були засмучені. Тренер звернувся до мене: "Жажо, ти знаєш, наскільки ти важливий гравець для Металіста". Я зрозумів, до чого він хилить, перебив його і сказав: "Я виграю вам матч-відповідь. Виграю разом з командою"

Жажа Коельо / Фото: Getty Images

"Я багато забивав з далеких дистанцій, але той м'яч Бешикташу в Харкові стався в найпотрібніший момент, та ще й такий божевільний. Цілився у ворота – м'яч залетів у кут. Цей гол допоміг нам подолати Бешикташ"

Реклама / Фото: Getty Images

Читайте також: Неймовірний удар у стилі найкращого голу Шевченка з чемпіонату США

"Після матчу до роздягальні зайшов президент Металіста (Олександр Ярославський) і сказав, що чекає на мене в своєму офісі. Я прийшов, а він мені дав за цей матч з Бешикташем 100 тисяч доларів, хоча за вихід до групового раунду обіцяв по 75 тисяч доларів кожному футболістові", – цитує 35-річного Жажу Коельо FanDay

Той самий гол у ворота Бешикташа

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама