Неймовірний удар в стилі найкращого голу Шевченка з чемпіонату США

Півзахисник Нешвілла костаріканець Рендалл Леал забив м'яч у ворота Цинциннаті в чемпіонаті МЛС в Америці далеким навісним ударом від штанги

У Північній Америці стартував сезон в головному футбольному чемпіонаті континенту – МЛС. В одному з матчів зустрічалися Нешвілл і Цинциннаті. Зустріч завершилася нічиєю 2:2, а моментом, що найбільше запам'ятався, став останній гол. 24-річний півзахисник Рендалл Леал забив шикарним навісним ударом, перекинувши воротаря Цинциннаті.

Реклама

Читайте також: Найкращий гол 2020 року забили в Англії.

Після розіграшу кутового хлопець з Коста-Ріки то чи робив навіс, чи то бив по воротах, але снаряд потрапив точно в ціль. При цьому він перелетів голкіпера і відбився в сітку від штанги.

Щастю Леала і його партнерів просто не було меж.

Реклама

Клубна сторінка Нешвілла пропонує поглянути на шедевр під різними кутами.

Згадаймо, що близько 20 років тому схожий м'яч забив форвард Мілана, нинішній тренер збірної України Андрій Шевченко. Той гол в ворота знаменитого Джанлуїджі Буффона вважається одним з найкращих в кар'єрі легенди нашого футболу.

Вашій увазі – божевільний гол з кваліфікації Євро.

Реклама

Дивіться, як Парма і Кальярі забили сім м'ячів у матчі чемпіонату Італії:

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама