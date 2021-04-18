Русский
$ 27,96
33,46
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Неймовірний удар в стилі найкращого голу Шевченка з чемпіонату США

18 квітня, 14:59

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Півзахисник Нешвілла костаріканець Рендалл Леал забив м'яч у ворота Цинциннаті в чемпіонаті МЛС в Америці далеким навісним ударом від штанги

У Північній Америці стартував сезон в головному футбольному чемпіонаті континенту – МЛС. В одному з матчів зустрічалися Нешвілл і Цинциннаті. Зустріч завершилася нічиєю 2:2, а моментом, що найбільше запам'ятався, став останній гол. 24-річний півзахисник Рендалл Леал забив шикарним навісним ударом, перекинувши воротаря Цинциннаті.

Реклама

Читайте також: Найкращий гол 2020 року забили в Англії.

Після розіграшу кутового хлопець з Коста-Ріки то чи робив навіс, чи то бив по воротах, але снаряд потрапив точно в ціль. При цьому він перелетів голкіпера і відбився в сітку від штанги.

Щастю Леала і його партнерів просто не було меж.

Реклама

Клубна сторінка Нешвілла пропонує поглянути на шедевр під різними кутами.

Згадаймо, що близько 20 років тому схожий м'яч забив форвард Мілана, нинішній тренер збірної України Андрій Шевченко. Той гол в ворота знаменитого Джанлуїджі Буффона вважається одним з найкращих в кар'єрі легенди нашого футболу.

Вашій увазі – божевільний гол з кваліфікації Євро.

Реклама

Дивіться, як Парма і Кальярі забили сім м'ячів у матчі чемпіонату Італії:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

відео футбол гол чемпіонат США Нешвіл ФК
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Класико Реал – Барселона. Де і коли дивитися найочікуваніший матч в світі
Класико Реал – Барселона. Де і коли дивитися найочікуваніший матч в світіФутбол
14 років тому Кріштіану Роналду забив дебютний гол у Лізі чемпіонів. Сьогодні він найкращий бомбардир
14 років тому Кріштіану Роналду забив дебютний гол у Лізі чемпіонів. Сьогодні він найкращий бомбардирЛіга чемпіонів 2020/21
Прогноз Олександра Шовковського на матч
Прогноз Олександра Шовковського на матч "Реал" – "Барселона"Футбол
Expert club Parimatch обговорив теми старту збірної України у відборі ЧС-2022 та підготовки до Євро-2020
Expert club Parimatch обговорив теми старту збірної України у відборі ЧС-2022 та підготовки до Євро-2020Футбол
Шахтар – Динамо: онлайн вирішального матчу чемпіонату України
Шахтар – Динамо: онлайн вирішального матчу чемпіонату УкраїниЧУ з футболу
Футболіст Динамо завів роман з моделлю Playboy: фото красуні
Футболіст Динамо завів роман з моделлю Playboy: фото красуніФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти