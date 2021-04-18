За гол в Харькове бразильцу дали сто тысяч долларов: видео шедевра

В такую сумму Александр Ярославский, по словам Жажи Коэльо, оценил мяч, забитый им в 2008 году в ворота Бешикташа – тот гол впервые вывел Металлист в групповой раунд Кубка УЕФА

Бывший футболист Металлиста бразилец Жажа Коэльо рассказал о безумных премиальных за сумасшедший гол с 40 метров в ворота Бешикташа в 2008-м. Тот шедевр помог харьковскому клубу обыграть турок 4:1 и впервые в истории выйти в групповой турнир Кубка УЕФА, как тогда называлась Лига Европы.

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"Я хорошо запомнил наш разговор с Мироном Маркевичем в самолете по пути из Стамбула после первого матча с Бешикташем, который мы проиграли 0:1. Все были огорчены. Тренер обратился ко мне: "Жажа, ты знаешь, насколько ты важный игрок для Металлиста". Я понял, к чему он клонит, перебил его и сказал: "Я выиграю вам ответный матч. Выиграю вместе с командой"

Жажа Коэльо / Фото: Getty Images

"Я много забивал с дальних дистанций, но тот мяч Бешикташу в Харькове случился в самый нужный момент, да еще такой безумный. Целился в ворота – мяч залетел в угол. Этот гол помог нам пройти Бешикташ"

Реклама Жажа Коэльо / Фото: Getty Images

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"После матча в раздевалку зашел президент Металлиста (Александр Ярославский) и сказал, что ждет меня в своем офисе. Я пришел, а он мне дал за этот матч с Бешикташем 100 тысяч долларов, хотя за выход в групповой раунд обещал по 75 тысяч долларов каждому футболисту", – цитирует 35-летнего Жажу Коэльо FanDay

Тот самый гол в ворота Бешикташа

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