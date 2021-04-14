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Автогол года: невероятный гол в свои ворота, которым восторгается даже соперник

14 апреля, 11:26

Александр Трикиша Александр Трикиша

Футболист Колрейна забил безумный гол в собственные ворота в матче против Гленторана. Автогол с 40-метрового расстояния не каждый день увидишь. Даже соперник называет этот мяч лучшим

Полузащитник североирландского клуба Колрейн Джош Карсон отметился феноменальным автоголом в матче чемпионата страны против Гленторана.

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Футболист пытался перехватить передачу на соперника, но неудачно сыграл в подкате и с 40-метрового расстояния отправил мяч за шиворот вратарю своей команды. В Twitter Гленторана взятие ворот охарактеризовали так: "Возможно, лучший автогол. У вратаря не было шансов".

Этот гол лишил Колрейн победы, ведь на тот момент команда вела в счете 2:1, а в итоге встреча завершилась ничьей 2:2.

Напомним, что накануне нападающий Гленторана Рори Доннелли забил невероятный гол головой с 36 метров в ворота Дангэннон Свифтс.

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гол автогол чемпионат Северной Ирландии Гленторан

Источник: Сегодня|Спорт

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