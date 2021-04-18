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Невероятный удар в стиле лучшего гола Шевченко из чемпионата США

18 апреля, 14:59

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Полузащитник Нэшвилла костариканец Рендалл Леал забил мяч в ворота Цинциннате в чемпионате МЛС в Америке дальним навесным ударом от штанги

В Северной Америке стартовал сезон в главном футбольном чемпионате континента – МЛС. В одном из матчей встречались Нэшвилл и Цинциннати. Встреча завершилась ничьей 2:2, а самым запоминающимся моментом стал последний гол. 24-летний полузащитник Рендалл Леал забил шикарным навесным ударом, перебросив вратаря Цинциннати.

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После розыгрыша углового парень из Коста-Рики то ли делал навес, то ли бил по воротам, но снаряд попал точно в цель. При этом он перелетел голкипера и отразился в сетку от штанги.

Счастью Леала и его партнеров просто не было границ.

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Клубная страничка Нэшвилла предлагает взглянуть на шедевр под разными углами.

Вспомним, что около 20 лет назад похожий мяч забил форвард Милана, нынешний тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Тот гол в ворота знаменитого Джанлуиджи Буффона считается одним из лучших в карьере легенды нашего футбола.

Вашему вниманию – сумасшедший гол из квалификации Евро.

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Смотрите, как Парма и Кальяри забили семь мячей в матче чемпионата Италии:

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