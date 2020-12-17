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Лучший гол 2020 года забили в Англии: смотрите, за что дали Премию Пушкаша

17 декабря, 20:28

Александр Трикиша Александр Трикиша

Самый красивый гол был забит в матче "Тоттенхэм" – "Бернли" в чемпионате Англии

Нападающий "Тоттенхэма" Сон-Хын Мин стал обладателем Премии Пушкаша за лучший гол 2020 года по версии ФИФА. Он опередил в голосовании Луиса Суареса из "Атлетико" и игрока "Фламенго" Джорджиана де Арраскаэту. Церемония награждения Best FIFA Football Awards состоялась в Доме ФИФА в Цюрихе сегодня, 17 декабря, в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса.

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Видео гола Сона:

Награда FIFA's Best вручается с 2016 года, когда организация прекратила сотрудничество с France Football – основателем награды "Золотой мяч". Первые две награды ФИФА достались Криштиану Роналду, затем в голосовании выиграл Лука Модрич, а в прошлом сезоне лучшим игроком был признан Лионель Месси.

Напомним, что в этом году награда "Золотой мяч" не вручается – организаторы отказались из-за пандемии, сославшись на то, что претенденты находятся не в равных условиях.

Напомним, что в прошлом году награда досталась подопечному Сергея Реброва в "Ференцвароше" Даниэлю Жори.

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Смотрите, как "Тоттенхэм" Сон-Хын Мина играет в Лиге Европы:

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гол Тоттенхэм FIFA's Best Премия Пушкаша Сон Хын Мин

Источник: Сегодня|Спорт

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