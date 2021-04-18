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Дівчина перебила українського нападника, який коштує шалені гроші

18 квітня, 14:19

Олена Павлова Олена Павлова

Лідер Гента Роман Яремчук програв голосування за кращий гол місяця футболістці жіночої команди клубу Джолет Ломмен. Дивіться, як забивала переможниця

Український нападник Гента Роман Яремчук претендував на гол місяця в бельгійському клубі. М'яч, забитий у ворота Остенде (1:0), міг бути названий кращим за підсумками березня. Однак львівського голеадора обійшла дівчина.

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Яремчук забив переможний м'яч Остенде в чемпіонаті Бельгії 8 березня, перегравши воротаря один на один. Однак вболівальники Гента і фахівці в березні визнали найкращим м'яч представниці жіночої команди клубу Джолет Ломмен.

25-річний Яремчук є лідером Гента – поки ще срібного призера чемпіонату Бельгії. Однак команда провалює нинішній сезон – займає 9-те місце в турнірній таблиці і бореться лише за путівку до Ліги Європи.

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Останніми місяцями український форвард робив кілька спроб покинути скромний чемпіонат, зокрема, отримавши пропозицію від італійської Роми. Але безуспішно, проте, за даними бельгійського порталу voetbal24.be, Гент прийняв рішення відпустити Яремчука у найближче літнє вікно.

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Роман Яремчук

Роман Яремчук

Ось тільки хочуть "Буйволи" за свого бомбардира близько 20 млн євро, що видання називає "божевільними грошима на тлі коронавірусної кризи". За інформацією voetbalprimeur.be, зараз в послугах Романа зацікавлені італійський Лаціо та англійські Арсенал і Вулвергемптон, але конкретних пропозицій поки не було.

Раніше ми писали, що забивний вихованець Динамо готовий перейти до Шахтаря.

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гол чемпіонат Бельгії Роман Яремчук гент
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