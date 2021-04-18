Дівчина перебила українського нападника, який коштує шалені гроші

Український нападник Гента Роман Яремчук претендував на гол місяця в бельгійському клубі. М'яч, забитий у ворота Остенде (1:0), міг бути названий кращим за підсумками березня. Однак львівського голеадора обійшла дівчина.

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Яремчук забив переможний м'яч Остенде в чемпіонаті Бельгії 8 березня, перегравши воротаря один на один. Однак вболівальники Гента і фахівці в березні визнали найкращим м'яч представниці жіночої команди клубу Джолет Ломмен.

25-річний Яремчук є лідером Гента – поки ще срібного призера чемпіонату Бельгії. Однак команда провалює нинішній сезон – займає 9-те місце в турнірній таблиці і бореться лише за путівку до Ліги Європи.

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Останніми місяцями український форвард робив кілька спроб покинути скромний чемпіонат, зокрема, отримавши пропозицію від італійської Роми. Але безуспішно, проте, за даними бельгійського порталу voetbal24.be, Гент прийняв рішення відпустити Яремчука у найближче літнє вікно.

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Роман Яремчук

Ось тільки хочуть "Буйволи" за свого бомбардира близько 20 млн євро, що видання називає "божевільними грошима на тлі коронавірусної кризи". За інформацією voetbalprimeur.be, зараз в послугах Романа зацікавлені італійський Лаціо та англійські Арсенал і Вулвергемптон, але конкретних пропозицій поки не було.

Раніше ми писали, що забивний вихованець Динамо готовий перейти до Шахтаря.

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