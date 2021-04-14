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Автогол року: неймовірний гол у свої ворота, яким захоплюється навіть суперник

14 квітня, 11:26

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Футболіст Колрейна забив божевільний гол у власні ворота в матчі проти Гленторана. Автогол з 40-метрової відстані не кожен день побачиш. Навіть суперник називає цей м'яч найкращим

Півзахисник північноірландського клубу Колрейн Джош Карсон відзначився феноменальним автоголом у матчі чемпіонату країни проти Гленторана.

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Футболіст намагався перехопити передачу на суперника, але невдало зіграв в підкаті і з 40-метрової відстані відправив м'яч за комірець воротарю своєї команди. В Twitter Гленторана взяття воріт охарактеризували так: "Можливо, кращий автогол. У воротаря не було шансів".

Цей гол позбавив Колрейн перемоги, адже на той момент команда вела в рахунку 2:1, а в підсумку зустріч завершилася нічиєю 2:2.

Нагадаємо, що напередодні нападник Гленторана Рорі Доннеллі забив неймовірний гол головою з 36 метрівв ворота Дангеннон Свіфтс.

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гол автогол чемпіонат Північної Ірландії Гленторан

Джерело: Сегодня|Спорт

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