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Забив головою з 36 метрів! Незабутній гол в ворота колишнього воротаря МЮ

13 квітня, 01:11

Олена Павлова Олена Павлова

Нападаючий Гленторана Рорі Доннеллі забив неймовірний гол головою з 36 метрів в ворота Дангеннон Свіфтс, які захищав колишній голкіпер Манчестер Юнайтед Рой Керролл

Курйозний гол в матчі 30-го туру чемпіонату Північної Ірландії Гленторан – Дангеннон Свіфтс (2:0) викликав безліч розмов і суперечок в спортивних медіа та соціальних мережах. Раніше ми писали, що в чемпіонаті України забитий гол "п'ятою точкою".

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Дубль у поєдинку зробив нападник Гленторана Рорі Доннеллі. І один з них 29-річний футболіст забив ударом головою практично від центрального кола – метрів з 36-ти. Воротар Дангеннон Свіфтс Рой Керролл невдало зіграв на виході. М'яч відскочив до Доннеллі, який без роздумів пробив головою по порожніх воротах, незважаючи на пристойну відстань.

Найцікавіше, що голкіпер Гленторана Рой Керролл в період з 2001 по 2005 рік виступав у складі англійського Манчестер Юнайтед. За Червоних дияволів воротар провів 72 матчі у всіх турнірах і пропустив 46 голів.

Ми також писали про самий курйозний гол року : Бохум забив, поки їх гравець валявся на газоні.

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