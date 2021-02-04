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Український воротар зганьбився в Саудівській Аравії: чотири голи і один курйозний

4 лютого, 22:36

Олена Павлова Олена Павлова

Колишній голкіпер "Динамо" провів не найкращий матч на Сході

Український голкіпер аравійського "Аль-Фатеха" Максим Коваль пропустив комічний гол у поєдинку чемпіонату Саудівської Аравії проти "Аль-Іттіхада" (1:4). Раніше колишній гравець "Динамо" пропустив гол на останній хвилині від воротаря.

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На дев'ятій хвилині зустрічі форвард господарів Фахад Аль-Муваллад ефектно перекинув голкіпера з-за меж штрафного майданчика. Забитий гол дозволив "Аль-Іттіхад" зрівняти рахунок у поєдинку. А потім відбувся розгром команди українця, після чого "Аль-Фатех" посідає 12-те місце в турнірній таблиці.

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Максим Коваль проміняв "Динамо" на Саудівську Аравіюі став повноцінним гравцем "Аль-Фатеха" в липні 2019 року. До цього український голкіпер провів там сезон на правах оренди. А починав кар'єру 28-річний Коваль в запорізькому "Металурзі", після чого, крім київського клубу, пограв у "Говерлі", датському "Оденсе" та іспанському "Депортіво".

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воротар відео голів Максим Коваль чемпіонат Саудівської Аравії Аль-Фатех
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