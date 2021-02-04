Украинский вратарь опозорился в Саудовской Аравии: четыре гола и один курьезный

Бывший голкипер "Динамо" провел не лучший матч на Востоке

Украинский голкипер аравийского "Аль-Фатеха" Максим Коваль пропустил комичный гол в поединке чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Иттихада" (1:4). Ранее бывший игрок "Динамо" пропустил гол на последней минуте от вратаря.

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На девятой минуте встречи форвард хозяев Фахад Аль-Муваллад эффектно перебросил голкипера из-за пределов штрафной площади. Забитый гол позволил "Аль-Иттихаду" сравнять счет в поединке. А затем произошел разгром команды украинца, после чего "Аль-Фатех" занимает 12-е место в турнирной таблице.

Максим Коваль променял "Динамо" на Саудовскую Аравию и стал полноценным игроком "Аль-Фатеха" в июле 2019 года. До этого украинский голкипер провел там сезон на правах аренды. А начинал карьеру 28-летний Коваль в запорожском "Металлурге", после чего, помимо киевского клуба, поиграл в "Говерле", датском "Оденсе" и испанском "Депортиво".

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