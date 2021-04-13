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Забил головой с 36 метров! Незабываемый гол в ворота бывшего вратаря МЮ

13 апреля, 01:11

Елена Павлова Елена Павлова

Нападающий Гленторана Рори Доннелли забил невероятный гол головой с 36 метров в ворота Дангэннон Свифтс, который защищал бывший голкипер Манчестер Юнайтед Рой Кэрролл

Курьезный гол в матче 30-го тура чемпионата Северной Ирландии Гленторан — Дангэннон Свифтс (2:0) вызвал множество разговоров и споров в спортивных медиа и социальных сетях. Ранее мы писали, что в чемпионате Украины забит гол "пятой точкой".

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Дубль в поединке сделал нападающий Гленторана Рори Доннелли. И один из них 29-летний футболист забил ударом головой практически от центрального круга — метров с 36-ти. Вратарь Дангэннон Свифтс Рой Кэрролл неудачно сыграл на выходе. Мяч отскочил к Доннелли, который без раздумий пробил головой по пустым воротам, несмотря на приличное расстояние.

Самое интересное, что голкипер Гленторана Рой Кэрролл в период с 2001 по 2005 год выступал в составе английского Манчестер Юнайтед. За Красных дьяволов вратарь провел 72 матча во всех турнирах и пропустил 46 голов.

Мы также писали про самый курьезный гол года: Бохум забил, пока их игрок валялся на газоне.

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