Русский
$ 28,28
34,91
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Найкурйозніший гол року! "Бохум" забив, поки їхній гравець валявся на газоні (відео)

10 січня, 22:56

Олег Люлька Олег Люлька

Кмітливість гравців колишнього клубу Олексія Бєліка допомогла їм здобути важливу перемогу

У матчі 15-го туру другої німецької Бундесліги футболісти "Бохума" на виїзді забили "Яну Регенсбургу" гол, який претендує на статус найкурйознішого в 2021 році.

Реклама

На 80-й хвилині зустрічі за рахунку 0:0 проти гравця "Бохума" порушили правила. Однак суддя не встиг дати сигнал, що виконувати стандарт потрібно тільки за свистком.

Як наслідок, поки потерпілий футболіст лежав на газоні, його партнер по команді підбіг до м'яча і оперативно розіграв штрафний, що стало повною несподіванкою для гравців "Регенсбурга". Скориставшись розгубленістю господарів, нападник "Бохума" Симон Цоллер забив гол.

А в доданий час футболісти "Бохума", за який свого часу грав український форвард Олексій Бєлік, збільшили свою перевагу і довели зустріч до перемоги з рахунком 2:0.

Читайте також: Божевільна реакція дітей Мессі на гол тата зі штрафного (відео)

Реклама

"Бохум" набрав 29 очок і посідає друге місце в турнірній таблиці другої німецької Бундесліги. "Регенсбург" з 17 пунктами розташовується на 14-й сходинці.

Зазначимо, що найвідданішою прихильницею Симона Цоллера, що став автором курйозного голу в ворота "Регенсбурга", є німецька телеведуча Лора Вонторра – за "сумісництвом" дружина нападника.

Реклама

Раніше ми писали, що забито найдовший пенальті в історії. Школяр-японець розбігався 18 секунд.

Дивіться, як "Бохум" свого часу пропускав голи від "Шахтаря"

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

гол чемпіонат Німеччини Бохум
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Душитель" з Дагестану пообіцяв розібратися з Роналду (відео)MMA
Вибух мозку! Дружина Зінченка відповіла на питання, коли у них будуть діти
Вибух мозку! Дружина Зінченка відповіла на питання, коли у них будуть дітиФутбол
Прийшов додому, а там дружину жорстко гасять на ліжку: Мілевський шокував розповіддю про зраду
Прийшов додому, а там дружину жорстко гасять на ліжку: Мілевський шокував розповіддю про зрадуФутбол
Улюблений анекдот Лобановського: як жартував легендарний тренер
Улюблений анекдот Лобановського: як жартував легендарний тренерФутбол
Ротань засипав дружину доларами на день народження, а вона похвалилася ніжками
Ротань засипав дружину доларами на день народження, а вона похвалилася ніжкамиФутбол
"Катюха, слышь, поехали курить": дочки Блохіна запалюють в TikTokФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти