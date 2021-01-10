Найкурйозніший гол року! "Бохум" забив, поки їхній гравець валявся на газоні (відео)

У матчі 15-го туру другої німецької Бундесліги футболісти "Бохума" на виїзді забили "Яну Регенсбургу" гол, який претендує на статус найкурйознішого в 2021 році.

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На 80-й хвилині зустрічі за рахунку 0:0 проти гравця "Бохума" порушили правила. Однак суддя не встиг дати сигнал, що виконувати стандарт потрібно тільки за свистком.

Як наслідок, поки потерпілий футболіст лежав на газоні, його партнер по команді підбіг до м'яча і оперативно розіграв штрафний, що стало повною несподіванкою для гравців "Регенсбурга". Скориставшись розгубленістю господарів, нападник "Бохума" Симон Цоллер забив гол.

А в доданий час футболісти "Бохума", за який свого часу грав український форвард Олексій Бєлік, збільшили свою перевагу і довели зустріч до перемоги з рахунком 2:0.

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"Бохум" набрав 29 очок і посідає друге місце в турнірній таблиці другої німецької Бундесліги. "Регенсбург" з 17 пунктами розташовується на 14-й сходинці.

Зазначимо, що найвідданішою прихильницею Симона Цоллера, що став автором курйозного голу в ворота "Регенсбурга", є німецька телеведуча Лора Вонторра – за "сумісництвом" дружина нападника.

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