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Космос на Гагаріна! Десна забила два неймовірних голи п'ятою у ворота Олександрії

10 квітня, 21:32

Олег Люлька Олег Люлька

Тотовицькому його шедевр в чернігівському поєдинку коштував травми

В останньому суботньому матчі чемпіонату України Десна в Чернігові на стадіоні імені Гагаріна здобула космічну за красою голів перемогу над Олександрією з рахунком 4:1.

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Олександрія відкрила рахунок на 28-й хвилині. Забив Ковалець.

Однак Десна не дозволила суперникам довго радіти, взявши гру під свій контроль. Наслідком чого стали гол Імерекова (33), дубль Тотовицького (54, 90+2) і м'яч Гуцуляка (78).

Особливо ефектними видалися гол Імерекова і другий м'яч у виконанні Тотовицького. Обидва відзначилися п'ятою, стоячи спиною до воріт Олександрії! Причому Тотовицький забив ціною травми. Це Бразилія якась, а не УПЛ!

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Відео гола Імерекова п'ятою

Відео гола Тотовицького п'ятою

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Завдяки цій перемозі Десна вийшла на третю сходинку української Прем'єр-ліги, випередивши на очко Зорю. Однак у луганців є дві гри в запасі.

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Нагадаємо, раніше Шахтар розгромив Маріуполь 3:0.

Однак Динамо зберегло відрив у сім очок від Шахтаря, обігравши Дніпро-1 2:0.

До кінця чемпіонату залишається зіграти п'ять турів. У найближчому з них, 17 квітня, Шахтар приймає Динамо.

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
21
16
4
1
45
14
31
52
Забиті 45
Пропущені 14
Різниця 31
Результати останніх матчів: В В В В В
2
ШахтарШахтарШах
21
13
6
2
44
15
29
45
Забиті 44
Пропущені 15
Різниця 29
Результати останніх матчів: В В П В В
3
ДеснаДеснаДес
21
10
6
5
33
21
12
36
Забиті 33
Пропущені 21
Різниця 12
Результати останніх матчів: В В П П В
4
ЗоряЗоряЗор
19
10
5
4
33
14
19
35
Забиті 33
Пропущені 14
Різниця 19
Результати останніх матчів: В П П В В
5
ВорсклаВорсклаВор
20
8
7
5
27
17
10
31
Забиті 27
Пропущені 17
Різниця 10
Результати останніх матчів: П В П В В
6
КолосКолосКол
20
7
9
4
26
19
7
30
Забиті 26
Пропущені 19
Різниця 7
Результати останніх матчів: Н В В Н П
7
ОлександріяОлександріяОле
21
7
5
9
28
28
0
26
Забиті 28
Пропущені 28
Різниця 0
Результати останніх матчів: П П П В Н
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
21
7
4
10
30
33
-3
25
Забиті 30
Пропущені 33
Різниця -3
Результати останніх матчів: П В В В Н
9
МаріупольМаріупольМар
21
5
6
10
21
34
-13
21
Забиті 21
Пропущені 34
Різниця -13
Результати останніх матчів: П В Н П П
10
ІнгулецьІнгулецьІнг
20
3
10
7
20
28
-8
19
Забиті 20
Пропущені 28
Різниця -8
Результати останніх матчів: П В В Н П
11
ОлімпікОлімпікОлі
19
5
2
12
22
35
-13
17
Забиті 22
Пропущені 35
Різниця -13
Результати останніх матчів: П П П П П
12
ЛьвівЛьвівЛьв
18
4
3
11
15
44
-29
15
Забиті 15
Пропущені 44
Різниця -29
Результати останніх матчів: П В П П П
13
МинайМинайМин
19
3
6
10
12
33
-21
15
Забиті 12
Пропущені 33
Різниця -21
Результати останніх матчів: Н Н П П В
14
РухРухРух
19
2
7
10
15
36
-21
13
Забиті 15
Пропущені 36
Різниця -21
Результати останніх матчів: П П П В П

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гол відео голів чемпіонат України Десна Чернігів ФК Олександрія

Джерело: Сегодня|Спорт

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