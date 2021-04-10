Космос на Гагаріна! Десна забила два неймовірних голи п'ятою у ворота Олександрії

Тотовицькому його шедевр в чернігівському поєдинку коштував травми

В останньому суботньому матчі чемпіонату України Десна в Чернігові на стадіоні імені Гагаріна здобула космічну за красою голів перемогу над Олександрією з рахунком 4:1.

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Олександрія відкрила рахунок на 28-й хвилині. Забив Ковалець.

Однак Десна не дозволила суперникам довго радіти, взявши гру під свій контроль. Наслідком чого стали гол Імерекова (33), дубль Тотовицького (54, 90+2) і м'яч Гуцуляка (78).

Особливо ефектними видалися гол Імерекова і другий м'яч у виконанні Тотовицького. Обидва відзначилися п'ятою, стоячи спиною до воріт Олександрії! Причому Тотовицький забив ціною травми. Це Бразилія якась, а не УПЛ!

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Відео гола Імерекова п'ятою

Відео гола Тотовицького п'ятою

Завдяки цій перемозі Десна вийшла на третю сходинку української Прем'єр-ліги, випередивши на очко Зорю. Однак у луганців є дві гри в запасі.

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Нагадаємо, раніше Шахтар розгромив Маріуполь 3:0.

Однак Динамо зберегло відрив у сім очок від Шахтаря, обігравши Дніпро-1 2:0.

До кінця чемпіонату залишається зіграти п'ять турів. У найближчому з них, 17 квітня, Шахтар приймає Динамо.

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