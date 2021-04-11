Його не швидкість – ні з цієї планети! Підліток підірвав соцмережі своїм голом

Через років п'ять з цього ізраїльтянина може вирости претендент на "Золотий м'яч"

Схоже, у Киліана Мбаппе з ПСЖ, відомого своєю неймовірною швидкістю, підростає гідний конкурент. Користувачів найпопулярнішого ресурсу футбольних приколів 433 вразив гол у виконанні 15-річного Орі Натана Азо.

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Підліток з юнацької команди Маккабі Хайфа, підхопивши м'яч біля свого штрафного майданчика, блискавкою промчав до чужих воріт, втікши від гравців суперника як від стоячих, і обвідним ударом в кут переграв голкіпера.

"Його швидкість – ні з цієї планети"

"Цей хлопець швидший за Болта"

"Пролетів – і навіть не спітнів" – пишуть у соцмережах

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Нагадаємо, 10 квітня відбувся фінал гіпершоу "Маска". Він шокував всіх. Радість, здивування, захоплення – ми зібрали всю палітру емоцій учасників в одному відео. Зриваємо маски і кайфуємо разом!

І головне – проєкт продовжили на другий сезон!

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