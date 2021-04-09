Божевільний гол з українського дна! Таке в Лізі чемпіонів не забивають

Цікавим вийшов 16-й тур у Другій лізі чемпіонату України з футболу. Ми вже розповідали, як у гравця Карпат вкрали футболку під час матчу.

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А в матчі Балкани – Таврія був забитий просто шикарний гол. На 86-й хвилині Євген Білоконь вразив ворота Балкан з центру поля! Таврія виграла – 2:0.

У турнірній таблиці Таврія на четвертому місці – 24 очки, у Балкан сьома позиція – 12 очок. Лідирує Метал – 35.

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Раніше ми писали, що воротар забив рятівний гол на 94-й хвилині матчу. Голкіпер прийшов на допомогу польовим гравцям в найпотрібніший момент.

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А ще перед цим гол воротаря врятував команду від поразки на восьмий доданій хвилині. У румунському третьому дивізіоні суперники подарували епічну кінцівку матчу.

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