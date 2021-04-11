Его не скорость – не с этой планеты! Подросток взорвал соцсети своим голом

Через лет пять из этого израильтянина может вырасти претендент на "Золотой мяч"

Похоже, у Килиана Мбаппе из ПСЖ, известного своей невероятной скоростью, подрастает достойный конкурент. Пользователей самого популярного ресурса футбольных приколов 433 поразил гол в исполнении 15-летнего Ори Натана Азо.

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Подросток из юношеской команды Маккаби Хайфа, подхватив мяч у своей штрафной площадки, молнией промчался к чужим воротам, убежав от игроков соперника как от стоячих, и обводящим ударом в угол переиграл голкипера.

"Его скорость – не с этой планеты"

"Этот парень быстрее Болта"

"Пролетел – и даже не вспотел" – пишут в соцсетях

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Напомним, 10 апреля прошел финал гипершоу "Маска". Он шокировал всех. Радость, удивление, восторг – мы собрали всю палитру эмоций участников в одном видео. Срываем маски и кайфуем вместе!

И главное – проект продлили на второй сезон!

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