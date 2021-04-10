Космос на Гагарина! Десна забила два невероятных гола пяткой в ворота Александрии

Тотовицкому его шедевр в черниговском поединке стоил травмы

В последнем субботнем матче чемпионата Украины Десна в Чернигове на стадионе имени Гагарина одержала космическую по красоте голов победу над Александрией со счетом 4:1.

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Александрия открыла счет на 28-й минуте. Забил Ковалец.

Однако Десна не позволила соперникам долго радоваться, взяв игру под свой контроль. Следствием чего стали гол Имерекова (33), дубль Тотовицкого (54, 90+2) и мяч Гуцуляка (78).

Особенно эффектными получились гол Имерекова и второй мяч в исполнении Тотовицкого. Оба отличились пятками, стоя спиной к воротам Александрии! Причем Тотовицкий забил ценой травмы. Это Бразилия какая-то, а не УПЛ!

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Видео гола Имерекова пяткой

Видео гола Тотовицкого пяткой

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Благодаря этой победе Десна вышла на третью строчку украинской Премьер-лиги, опередив на очко Зарю. Однако у луганчан имеется две игры в запасе.

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Напомним, ранее Шахтер разгромил Мариуполь 3:0.

Однако Динамо сохранило отрыв в семь очков от Шахтера, обыграв Днепр-1 2:0.

До конца чемпионата остается сыграть пять туров. В ближайшем из них, 17 апреля, Шахтер принимает Динамо.

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