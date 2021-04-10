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Космос на Гагарина! Десна забила два невероятных гола пяткой в ворота Александрии

10 апреля, 21:32

Олег Люлька Олег Люлька

Тотовицкому его шедевр в черниговском поединке стоил травмы

В последнем субботнем матче чемпионата Украины Десна в Чернигове на стадионе имени Гагарина одержала космическую по красоте голов победу над Александрией со счетом 4:1.

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Александрия открыла счет на 28-й минуте. Забил Ковалец.

Однако Десна не позволила соперникам долго радоваться, взяв игру под свой контроль. Следствием чего стали гол Имерекова (33), дубль Тотовицкого (54, 90+2) и мяч Гуцуляка (78).

Особенно эффектными получились гол Имерекова и второй мяч в исполнении Тотовицкого. Оба отличились пятками, стоя спиной к воротам Александрии! Причем Тотовицкий забил ценой травмы. Это Бразилия какая-то, а не УПЛ!

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Видео гола Имерекова пяткой

Видео гола Тотовицкого пяткой

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Благодаря этой победе Десна вышла на третью строчку украинской Премьер-лиги, опередив на очко Зарю. Однако у луганчан имеется две игры в запасе.

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Напомним, ранее Шахтер разгромил Мариуполь 3:0.

Однако Динамо сохранило отрыв в семь очков от Шахтера, обыграв Днепр-1 2:0.

До конца чемпионата остается сыграть пять туров. В ближайшем из них, 17 апреля, Шахтер принимает Динамо.

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
21
16
4
1
45
14
31
52
Забитые 45
Пропущеные 14
Разница 31
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
21
13
6
2
44
15
29
45
Забитые 44
Пропущеные 15
Разница 29
Результаты последних матчей: В В П В В
3
ДеснаДеснаДес
21
10
6
5
33
21
12
36
Забитые 33
Пропущеные 21
Разница 12
Результаты последних матчей: В В П П В
4
ЗаряЗаряЗар
19
10
5
4
33
14
19
35
Забитые 33
Пропущеные 14
Разница 19
Результаты последних матчей: В П П В В
5
ВорсклаВорсклаВор
20
8
7
5
27
17
10
31
Забитые 27
Пропущеные 17
Разница 10
Результаты последних матчей: П В П В В
6
КолосКолосКол
20
7
9
4
26
19
7
30
Забитые 26
Пропущеные 19
Разница 7
Результаты последних матчей: Н В В Н П
7
АлександрияАлександрияАле
21
7
5
9
28
28
0
26
Забитые 28
Пропущеные 28
Разница 0
Результаты последних матчей: П П П В Н
8
Днепр-1Днепр-1Дне
21
7
4
10
30
33
-3
25
Забитые 30
Пропущеные 33
Разница -3
Результаты последних матчей: П В В В Н
9
МариупольМариупольМар
21
5
6
10
21
34
-13
21
Забитые 21
Пропущеные 34
Разница -13
Результаты последних матчей: П В Н П П
10
ИнгулецИнгулецИнг
20
3
10
7
20
28
-8
19
Забитые 20
Пропущеные 28
Разница -8
Результаты последних матчей: П В В Н П
11
ОлимпикОлимпикОли
19
5
2
12
22
35
-13
17
Забитые 22
Пропущеные 35
Разница -13
Результаты последних матчей: П П П П П
12
ЛьвовЛьвовЛьв
18
4
3
11
15
44
-29
15
Забитые 15
Пропущеные 44
Разница -29
Результаты последних матчей: П В П П П
13
МинайМинайМин
19
3
6
10
12
33
-21
15
Забитые 12
Пропущеные 33
Разница -21
Результаты последних матчей: Н Н П П В
14
РухРухРух
19
2
7
10
15
36
-21
13
Забитые 15
Пропущеные 36
Разница -21
Результаты последних матчей: П П П В П

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гол видео голов чемпионат Украины Десна Чернигов ФК Александрия

Источник: Сегодня|Спорт

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