Українська
$ 27,96
32,84
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Гол украинца – кандидат на звание лучшего в марте

5 апреля, 15:57

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Нападающий Роман Яремчук помогает Генту держаться на плаву в Бельгии

25-летний украинец Роман Яремчук нынче является лидером Гента – пока еще серебряного призера чемпионата Бельгии. В последние месяцы форвард предпринимал несколько попыток покинуть скромный чемпионат, в частности, получив предложение от итальянской Ромы. Однако пока что остается в Бельгии и штампует голы. Один из них является фаворитом в борьбе за звание лучшего в клубе по итогам марта.

Реклама

Читайте, что говорил Яремчук о премиях в сборной: за победу над Роналду – трехкомнатная квартира в Киеве.

Гент сделал подборку красивых голов – причем, включив в нее даже забитый мяч из женского футбола. Однако, думается, небольшое чудо украинского футболиста явно выделяется на фоне конкурентов. Тот точный удар Романа помог команде добыть минимальную победу над Остенде – 1:0. А голевой пас сделал Роман Безус.

На данный момент Гент занимает лишь 10-е место в бельгийском высшем дивизионе (Лиге Жюпиле). Причем, вчера команда Яремчука уступила в Льеже такому же середняку, Стандарду (1:2), а наш соотечественник при счете 0:0 не забил пенальти.

В тренде
Сказала "Да!" Свитолина выходит замуж за Монфиса
Реклама

Тем временем, жена Романа Яремчука засветила свою красоту.

Смотрите, как Роман забивал за сборную в матче против Казахстана:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол гол лучший видео голов Гент Бельгия Роман Яремчук
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина – Казахстан: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022
Украина – Казахстан: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022Футбол
Ирина Морозюк показала свою любимую позу в сексе. Фото 18+
Ирина Морозюк показала свою любимую позу в сексе. Фото 18+Футбол
Худшая команда чемпионата Украины продала своего таланта в компанию к Зинченко
Худшая команда чемпионата Украины продала своего таланта в компанию к ЗинченкоФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матч Сербия – Португалия
Прогноз Александра Шовковского на матч Сербия – ПортугалияФутбол
Ради спасения мамы футболист прервал сезон, но победить коронавирус не смог
Ради спасения мамы футболист прервал сезон, но победить коронавирус не смогФутбол
Украина – Финляндия: онлайн-трансляция отборочного матча чемпионата мира
Украина – Финляндия: онлайн-трансляция отборочного матча чемпионата мираФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять