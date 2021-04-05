Русский
$ 27,96
32,84
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Гол українця – кандидат на звання найкращого у березні

5 квітня, 15:57

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Нападник Роман Яремчук допомагає Генту триматися на плаву в Бельгії

25-річний українець Роман Яремчук нині є лідером Гента – поки ще срібного призера чемпіонату Бельгії. В останні місяці форвард робив кілька спроб покинути скромний чемпіонат, зокрема, отримавши пропозицію від італійської Роми. Однак поки що залишається в Бельгії і штампує голи. Один з них є фаворитом в боротьбі за звання найкращого в клубі за підсумками березня.

Реклама

Читайте, що говорив Яремчук про премії в збірній: за перемогу над Роналду – трикімнатна квартира в Києві.

Гент зробив добірку красивих голів – причому, включивши в неї навіть забитий м'яч із жіночого футболу. Однак, думається, невелике диво українського футболіста явно виділяється на тлі конкурентів. Той точний удар Романа допоміг команді здобути мінімальну перемогу над Остенде – 1:0. А гольову передачу зробив Роман Безус.

На цей момент Гент займає лише 10-е місце в бельгійському вищому дивізіоні (Лізі Жупіле). Причому, вчора команда Яремчука поступилася в Льєжі такому ж середняку, Стандарду (1:2), а наш співвітчизник за рахунку 0:0 не забив пенальті.

В тренді
"Ще не вмерла" в Москві! Українка стала найсильнішою жінкою Європи
Реклама

Тим часом, дружина Романа Яремчука засвітила свою красу.

Дивіться, як Роман забивав за збірну в матчі проти Казахстану:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

футбол гол кращий відео голів Гент Бельгія Роман Яремчук
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Україна – Казахстан: онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022
Україна – Казахстан: онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022Футбол
Ірина Морозюк показала свою улюблену позу в сексі. Фото 18+
Ірина Морозюк показала свою улюблену позу в сексі. Фото 18+Футбол
Найгірша команда чемпіонату України продала свого таланта в компанію до Зінченка
Найгірша команда чемпіонату України продала свого таланта в компанію до ЗінченкаФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матч Сербія – Португалія
Прогноз Олександра Шовковського на матч Сербія – ПортугаліяФутбол
Заради порятунку мами футболіст перервав сезон, але перемогти коронавірус не зміг
Заради порятунку мами футболіст перервав сезон, але перемогти коронавірус не змігФутбол
Україна – Фінляндія: онлайн-трансляція відбіркового матчу чемпіонату світу
Україна – Фінляндія: онлайн-трансляція відбіркового матчу чемпіонату світуФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти