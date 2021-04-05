Гол українця – кандидат на звання найкращого у березні

25-річний українець Роман Яремчук нині є лідером Гента – поки ще срібного призера чемпіонату Бельгії. В останні місяці форвард робив кілька спроб покинути скромний чемпіонат, зокрема, отримавши пропозицію від італійської Роми. Однак поки що залишається в Бельгії і штампує голи. Один з них є фаворитом в боротьбі за звання найкращого в клубі за підсумками березня.

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Гент зробив добірку красивих голів – причому, включивши в неї навіть забитий м'яч із жіночого футболу. Однак, думається, невелике диво українського футболіста явно виділяється на тлі конкурентів. Той точний удар Романа допоміг команді здобути мінімальну перемогу над Остенде – 1:0. А гольову передачу зробив Роман Безус.

На цей момент Гент займає лише 10-е місце в бельгійському вищому дивізіоні (Лізі Жупіле). Причому, вчора команда Яремчука поступилася в Льєжі такому ж середняку, Стандарду (1:2), а наш співвітчизник за рахунку 0:0 не забив пенальті.

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Тим часом, дружина Романа Яремчука засвітила свою красу.

Дивіться, як Роман забивав за збірну в матчі проти Казахстану:

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