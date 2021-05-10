Ярмоленко вперше з лютого зіграв за Вест Гем, але став найгіршим гравцем матчу

Українець повернувся на поле після травми, але не зміг допомогти своїй команді уникнути поразки. Фахівці поставили Ярмоленку гіршу оцінку за матч проти Евертона

Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

Український вінгер Андрій Ярмоленко повернувся до складу першої команди Вест Гема. Українець взяв участь в поєдинку чемпіонату Англії проти Евертона, але навряд чи зможе записати собі цей матч в актив.

Реклама

Лондонці поступилися з рахунком 0:1, а сам Ярмоленко з'явився на полі на 73-й хвилині, але нічим на полі не відзначився. Авторитетний портал WhoScored оцінив гру українця гіршою оцінкою в матчі – 5.9. Стільки ж отримав ще один гравець, який вийшов на заміну.

Ярмоленко не грав за першу команду з лютого, коли отримав травму коліна. Повернувшись до ладу, він лише кілька разів потрапляв у заявку на матч, але на полі так і не з'являвся.

Нещодавно він зіграв за молодіжну команду і відзначився ассистом. В цілому, Ярмоленко провів у поточному сезоні 24 матчі у всіх турнірах, забив три м'ячі і зробив п'ять результативних передач. Transfermarkt оцінює 31-річного українця всього в 5 мільйонів євро.

В тренді Усі результати 25-го туру чемпіонату України з футболу

Реклама

Дивіться, як забивав Андрій Ярмоленко: