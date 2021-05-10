Русский
$ 27,72
33,41
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Ярмоленко вперше з лютого зіграв за Вест Гем, але став найгіршим гравцем матчу

10 травня, 08:33

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Українець повернувся на поле після травми, але не зміг допомогти своїй команді уникнути поразки. Фахівці поставили Ярмоленку гіршу оцінку за матч проти Евертона

Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

Український вінгер Андрій Ярмоленко повернувся до складу першої команди Вест Гема. Українець взяв участь в поєдинку чемпіонату Англії проти Евертона, але навряд чи зможе записати собі цей матч в актив.

Реклама

Лондонці поступилися з рахунком 0:1, а сам Ярмоленко з'явився на полі на 73-й хвилині, але нічим на полі не відзначився. Авторитетний портал WhoScored оцінив гру українця гіршою оцінкою в матчі – 5.9. Стільки ж отримав ще один гравець, який вийшов на заміну.

Ярмоленко не грав за першу команду з лютого, коли отримав травму коліна. Повернувшись до ладу, він лише кілька разів потрапляв у заявку на матч, але на полі так і не з'являвся.

Нещодавно він зіграв за молодіжну команду і відзначився ассистом. В цілому, Ярмоленко провів у поточному сезоні 24 матчі у всіх турнірах, забив три м'ячі і зробив п'ять результативних передач. Transfermarkt оцінює 31-річного українця всього в 5 мільйонів євро.

В тренді
Усі результати 25-го туру чемпіонату України з футболу
"Шахтар" - "Минай", Алан Патрік и Нурієв
Реклама

Дивіться, як забивав Андрій Ярмоленко:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Найгірше пенальті в історії: футболіст зганьбився, намагаючись повторити Мілевського
Найгірше пенальті в історії: футболіст зганьбився, намагаючись повторити МілевськогоФутбол
Футболіста, вигнаного з Колоса, прив'язали до батареї
Футболіста, вигнаного з Колоса, прив'язали до батареїФутбол
"Вигнати зі збірної України!" Маліновський розлютив фоловерів, відсвяткувавши день народження з росіяниномФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Серії А
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Серії АФутбол
Український клуб знайшов нового тренера за кілька годин
Український клуб знайшов нового тренера за кілька годинЧУ з футболу
Форвард МЮ встановив рекорд єврокубків. Під його натиском не встояли Мессі і Левандовський
Форвард МЮ встановив рекорд єврокубків. Під його натиском не встояли Мессі і ЛевандовськийФутбол

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти