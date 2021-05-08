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Ярмоленко вийшов на поле вперше з березня і відразу відзначився ассистом

8 травня, 10:12

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Українець отримав рідкісний випадок проявити себе на полі і записав на свій рахунок результативну передачу. Втім, результативною дією Ярмоленко відзначився за молодіжну команду

Андрій Ярмоленко забив за "Вест Гем"

Андрій Ярмоленко забив за "Вест Гем" / Фото: Reuters

Український вінгер Андрій Ярмоленко провів весь матч за Вест Гем проти Арсеналу і відзначився результативною передачею, а сам поєдинок завершився світовий 2:2. Єдине уточнення, українець зіграв за резервну команду в чемпіонаті U-23.

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Ярмоленко не грав за першу команду з лютого, коли отримав травму коліна. Повернувшись до ладу, він лише кілька разів потрапляв у заявку на матч, але на полі так і не з'являвся. При цьому, Андрію навіть не надавали ігрового часу в молодіжній команді – в попередній раз він виходив на поле у складі команди U-23 ще в березні.

В цілому, Ярмоленко провів у поточному сезоні 23 матчі у всіх турнірах, забив три м'ячі і зробив п'ять результативних передач. Transfermarkt оцінює 31-річного українця всього в 5 мільйонів євро.

Раніше ми писали, що Жунір Мораес обігнав Ярмоленка в рейтингу забивал УПЛ: а там і до Реброва недалеко. Ще 24 голи, і форвард Шахтаря стане кращим бомбардиром в історії чемпіонатів України.

Дивіться, як забивав Андрій Ярмоленко:

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