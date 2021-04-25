Челсі виграв у Вест Гема битву за Лігу чемпіонів, Ліверпуль підкрався непомітно

Команда Томаса Тухеля утвердилася на четвертому місці, відірвавшись від переслідувачів на три очки, українець Андрій Ярмоленко на поле не виходив

/ Фото: Reuters

Цими вихідними в чемпіонаті Англії проходить 33-й тур. Поки що команди особливою результативністю не відрізняються, забивши в чотирьох матчах лише п'ять м'ячів. Вчора ввечері в лондонському дербі Челсі з мінімальною перевагою обіграв Вест Гем – 1:0.

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Український вінгер "молотобійців" Андрій Ярмоленко весь матч провів на лаві запасних. А єдиний м'яч забив Тімо Вернер в кінці першого тайму. Німецький форвард відзначився в АПЛ вперше за два місяці. Шанси Вест Гема знизилися в кінцівці, коли парагвайський захисник Фабіан Бальбуена побачив перед собою червону картку. Дивіться огляд поєдинку.

Цей успіх дозволив Челсі відірватися від Вест Гема на три очки і поки що вигравати гонку за місце в Лізі чемпіонів на наступний сезон.

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А ось Ліверпуль знову не зміг перемогти на своєму полі. Єгиптянин Салах забив скромному Ньюкаслу вже на третій хвилині, але господарі примудрилися пропустити від Віллока на п'ятій доданій – 1:1. Так що хлопці Юргена Клоппа не обійшли Вест Гем і залишилися на шостій позиції, хоча і підібралися до нього на одне очко.

У неділю МЮ грає в Лідсі, а Лестер приймає Кристал Пелас.

Тим часом, глава УЄФА дозволив чотирьом командам грати в Суперлізі.

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Дивіться, як Челсі обіграв Порту в Лізі чемпіонів:

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