"Даремно я туди пішов!" Лунін назвав свою головну помилку в Реалі

Український голкіпер картає себе за те, що після укладання контракту з мадридським грандом пішов в оренду в Леганес – потрібно було вибрати скромнішу команду

Андрій Лунін / Фото: https://www.instagram.com/lunin_andrey/

Український воротар Реала Андрій Лунін, чий клуб допустили до півфіналу Ліги чемпіонів попри спробу створення Суперліги, розповів про свою головну помилку після укладання контракту з мадридцями в 2018 році.

"Помилка була в тому, що з Реала я пішов в оренду в Леганес (клуб найвищого дивізіону). Спочатку треба було йти в умовне Ов'єдо (дивізіоном нижче). Сегунда і Чемпіоншіп – найкращі першолігові змагання в світі"

"Це було б більш розумно і правильно як з точки зору адаптації до країни, так і з точки зору більших можливостей грати. Там, гадаю, було б трохи більше довіри", – сказав 22-річний Лунін в інтерв'ю BurBuzz

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Андрій Лунін / Фото: Real Madrid

Нагадаємо, Лунін перейшов із Зорі до Реалу влітку 2018 року за 8,5 млн євро. Під час оренд в інші клуби Примери Леганес і Вальядолід українець майже не мав ігрової практики, яку на постійній основі отримав лише в команді Сегунди Ов'єдо, після чого повернувся до Реалу.

Реклама Андрій Лунін і Анастасія Томазова / Фото: Instagram

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Однак, як ми писали, в майбутньому Реал не надто розраховує на Андрія, і найкращий воротар молодіжного ЧС-2019 вже підшукує собі нові варіанти. Подейкують, що інтерес до Луніна виявляють Боруссія Д і Тоттенгем.

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