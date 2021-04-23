Чи зіграють Реал і Сіті у півфіналі ЛЧ: покарання від УЄФА для бунтарів

Боси європейського футболу вирішили поки не застосовувати санкції до клубів Суперліги і допустити їх до плей-офф Ліги Європи і Ліги чемпіонів в цьому сезоні

УЄФА вижив Європейську Суперлігу / Фото: Reuters

Засновники Європейської Суперліги поки не будуть покарані УЄФА. На сьогоднішньому засіданні виконкому організації прийняли рішення не застосовувати санкції до 12 клубів зараз. Але це не означає, що розплата за спробу розколу європейського футболу не настане пізніше. Раніше Суперліга оголосила про припинення турніру після виходу шести клубів Англії.

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Таке рішення УЄФА означає, що півфінальні матчі єврокубків пройдуть за розкладом. Нагадаємо, в півфіналі Ліги чемпіонів мадридський Реал зіграє з Челсі, а Манчестер Сіті – з Парі Сен-Жермен (27/28 квітня і 4/5 травня). Обидва англійські клуби і іспанський входили до складу учасників Суперліги. У півфіналі Ліги Європи візьмуть участь Манчестер Юнайтед і Арсенал, які також повинні були виступати у новому турнірі.

При цьому, як повідомляє AS, виконком УЄФА ясно дав зрозуміти, що покарання засновників Суперліги може послідувати в майбутньому. А крім перерахованих вище клубів в елітному єврокубку збиралися грати іспанські Барселона і Атлетіко, англійські Ліверпуль і Тоттенгем, а також італійські Ювентус, Інтер і Мілан.

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При цьому раніше з'явилася інформація, що УЄФА може виключити Реал і Ювентус з Ліги чемпіонів на наступний сезон, оскільки вони не покаялися у створенні Суперліги і продовжують її захищати.

Раніше ми повідомляли, що Абрамович відмовився від Суперліги за вказівкою Путіна.

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