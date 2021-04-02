Лунін готовий до втечі з Реала: є два авторитетні претенденти

До українського воротаря проявляють інтерес в Англії та Німеччині

Воротар збірної України Андрій Лунін, схоже, втомився чекати на свій шанс у мадридському Реалі і попросив керівництво відпустити його в інший клуб. 22-річний уродженець Харківської області розуміє, що не виграє конкуренцію у бельгійця Тібо Куртуа, тому хоче знайти команду, де матиме постійну ігрову практику.

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До речі, недавно український воротар одружився в Іспанії в спортивному костюмі.

Новини про становище Луніна в Мадриді повідомляє іспанське видання Don Balon.

Пишуть, що головний тренер "вершкових" Зінедін Зідан дав "добро" на відхід українця, але попросив знайти іншого надійного стража воріт. Мовляв, своїм вихованцям молодіжних команд він поки що не довіряє. Президент Реала Флорентино Перес також погодився продати Андрія або ж віддати в оренду при наявності відповідної пропозиції. До того ж, як повідомляють, інтерес до чемпіона світу серед молоді-2019 проявляють лондонський Тоттенгем і дортмундська Боруссія.

Реклама Андрій Лунін / Фото: https://www.instagram.com/lunin_andrey/

Нагадаємо, український голкіпер зіграв лише один офіційний матч за Реал – в Кубку короля команда програла з рахунком 1:2. Раніше він вже побував в оренді в Леганесі, Ов'єдо, Вальядоліді.

Читайте також: дружина Луніна в день його дербі засмагає в купальнику.

Дивіться, як Андрій грав у матчі Польща – Україна:

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