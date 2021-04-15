Зінченко привезе до України Кубок чемпіонів: котирування на вирішальну частину ЛЧ

Олександр Зінченко привезе трофей Ліги чемпіонів до України. До цього схиляються аналітики букмекерських контор, що оприлюднили котирування на вирішальні поєдинки плей-оф найпрестижнішого єврокубка.
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Відповідно до котирувань букмекерів, в 1/2 фіналу Манчестер Сіті з Олександром Зінченком подолає ПСЖ, а Реал Андрія Луніна виявиться сильнішим за Челсі. У фіналі ж 29 травня в Стамбулі команда Зінченка обіграє клуб Луніна.
Олександр Зінченко / Фото: Reuters
Реал – Челсі
27 квітня – 5 травня
Котирування на прохід: 1.93 (51%) – 1.96 (49%)
ПСЖ – Манчестер Сіті
28 квітня – 4 травня
Котирування на прохід: 2.59 (37%) – 1.55 (63%)
Котирування на переможця ЛЧ
- Манчестер Сіті – 2.25
- Парі Сен-Жермен – 4.20
- Реал Мадрид – 4.80
- Челсі – 5.30
Андрій Шевченко / Фото: Instagram
Анатолій Тимощук
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Зазначимо, що раніше лише двоє українців вигравали Лігу чемпіонів. 2003-го це вдалося Андрію Шевченку, який забив вирішальний пенальті у фіналі свого Мілана проти Ювентуса. А десять років потому Анатолій Тимощук просидів на лавці весь матч своєї Баварії проти дортмундської Боруссії (2:1), проте першим з футболістів мюнхенської команди пішов за медаллю на нагородження.
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