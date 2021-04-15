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Зінченко привезе до України Кубок чемпіонів: котирування на вирішальну частину ЛЧ

15 квітня, 13:53

Олег Люлька Олег Люлька

Аналітики пророкують, що в півфіналі турніру Манчестер Сіті із Зінченком впорається з ПСЖ, а потім в головному матчі змагань переграє і Реал Луніна

Олександр Зінченко привезе трофей Ліги чемпіонів до України. До цього схиляються аналітики букмекерських контор, що оприлюднили котирування на вирішальні поєдинки плей-оф найпрестижнішого єврокубка.

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Відповідно до котирувань букмекерів, в 1/2 фіналу Манчестер Сіті з Олександром Зінченком подолає ПСЖ, а Реал Андрія Луніна виявиться сильнішим за Челсі. У фіналі ж 29 травня в Стамбулі команда Зінченка обіграє клуб Луніна.

Олександр Зінченко

Олександр Зінченко / Фото: Reuters

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Реал – Челсі
27 квітня – 5 травня
Котирування на прохід: 1.93 (51%) – 1.96 (49%)

ПСЖ – Манчестер Сіті
28 квітня – 4 травня
Котирування на прохід: 2.59 (37%) – 1.55 (63%)

Котирування на переможця ЛЧ

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  • Манчестер Сіті – 2.25
  • Парі Сен-Жермен – 4.20
  • Реал Мадрид – 4.80
  • Челсі – 5.30

Андрій Шевченко

Андрій Шевченко / Фото: Instagram

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Анатолій Тимощук

Анатолій Тимощук

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Зазначимо, що раніше лише двоє українців вигравали Лігу чемпіонів. 2003-го це вдалося Андрію Шевченку, який забив вирішальний пенальті у фіналі свого Мілана проти Ювентуса. А десять років потому Анатолій Тимощук просидів на лавці весь матч своєї Баварії проти дортмундської Боруссії (2:1), проте першим з футболістів мюнхенської команди пішов за медаллю на нагородження.

Гол Шевченка у фіналі ЛЧ-2003

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прогноз букмекери Ліга чемпіонів Манчестер Сіті Олександр Зінченко Андрій Лунін

Джерело: Сегодня|Спорт

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