Зінченко привезе до України Кубок чемпіонів: котирування на вирішальну частину ЛЧ

Аналітики пророкують, що в півфіналі турніру Манчестер Сіті із Зінченком впорається з ПСЖ, а потім в головному матчі змагань переграє і Реал Луніна

Олександр Зінченко привезе трофей Ліги чемпіонів до України. До цього схиляються аналітики букмекерських контор, що оприлюднили котирування на вирішальні поєдинки плей-оф найпрестижнішого єврокубка.

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Відповідно до котирувань букмекерів, в 1/2 фіналу Манчестер Сіті з Олександром Зінченком подолає ПСЖ, а Реал Андрія Луніна виявиться сильнішим за Челсі. У фіналі ж 29 травня в Стамбулі команда Зінченка обіграє клуб Луніна.

Олександр Зінченко / Фото: Reuters

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Реал – Челсі

27 квітня – 5 травня

Котирування на прохід: 1.93 (51%) – 1.96 (49%)

ПСЖ – Манчестер Сіті

28 квітня – 4 травня

Котирування на прохід: 2.59 (37%) – 1.55 (63%)

Котирування на переможця ЛЧ

Манчестер Сіті – 2.25

Парі Сен-Жермен – 4.20

Реал Мадрид – 4.80

Челсі – 5.30

Андрій Шевченко / Фото: Instagram

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Анатолій Тимощук

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Зазначимо, що раніше лише двоє українців вигравали Лігу чемпіонів. 2003-го це вдалося Андрію Шевченку, який забив вирішальний пенальті у фіналі свого Мілана проти Ювентуса. А десять років потому Анатолій Тимощук просидів на лавці весь матч своєї Баварії проти дортмундської Боруссії (2:1), проте першим з футболістів мюнхенської команди пішов за медаллю на нагородження.

Гол Шевченка у фіналі ЛЧ-2003

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