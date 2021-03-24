Русский
$ 27,73
32,93
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Ярмоленко не зіграє проти Франції за збірну України. Поза заявкою – ще четверо

24 березня, 14:00

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

"Синьо-жовті" стартують у відборі на чемпіонат світу 2022 року

У середу починається кваліфікація "мундіалю" для європейських збірних, в тому числі і для підопічних Андрія Шевченка. На нашому сайті вже триває Франція – Україна онлайн. Сьогодні суперники визначилися з остаточними складами.

Реклама

На жаль, не зможе допомогти "синьо-жовтим" один із лідерів – вінгер "Вест Гема" Андрій Ярмоленко. Лише минулого тижня він відновився після серйозної травми і з'явився в грі молодіжної команди "молотобійців". Мабуть, наш тренерський штаб вирішив його поберегти до наступних поєдинків.

Також в заявку українців не потрапили воротарі Андрій Лунін ("Реал") і Дмитро Різник ("Ворскла"), захисник Олександр Тимчик і хавбек Володимир Шепелєв ("Динамо"). Відомо також, що гості зіграють в жовтій формі, господарі – у синій.

Повний склад учасників матчу Франція – Україна з нашого боку виглядає так.

Реклама

Воротарі: Андрій Пятов, Анатолій Трубін, Георгій Бущан.

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Олександр Караваєв, Юхим Конопля, Едуард Соболь, Богдан Михайличенко.

Півзахисники: Марлос, Євген Коноплянка, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Олександр Зубков, Руслан Малиновський, Віктор Коваленко, Євген Макаренко, Олександр Зінченко.

Форварди: Жуніор Мораес, Роман Яремчук.

Дізнавайтеся розклад, трансляції і результати матчів відбору ЧС в середу.

Реклама

Згадаймо, як Ярмоленко не забив пенальті у товариській грі з Польщею:

Всі подробиці в спецтемі Збірна України

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

футбол травма збірна України чемпіонат світу Андрій Ярмоленко збірна Франції
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Топ-десятка! Всі красуні на дні народження Степаненко – на одному фото
Топ-десятка! Всі красуні на дні народження Степаненко – на одному фотоФутбол
Ні сорому, ні совісті: подругу знаменитого футболіста зацькували за відверті фото
Ні сорому, ні совісті: подругу знаменитого футболіста зацькували за відверті фотоФутбол
Звільнений з
Звільнений з "Колоса" Селезньов знайшов себе в ще одному виді спортуФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Кубка Англії
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Кубка АнгліїФутбол
Гола модель, яка
Гола модель, яка "бажала віддатися Роналду", опублікувала фото на грані фолуФутбол
Суд виніс рішення щодо матчу Україна – Швейцарія! Команда Шевченка стала жертвою ковіду
Суд виніс рішення щодо матчу Україна – Швейцарія! Команда Шевченка стала жертвою ковідуФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти