Ярмоленко не зіграє проти Франції за збірну України. Поза заявкою – ще четверо

"Синьо-жовті" стартують у відборі на чемпіонат світу 2022 року

У середу починається кваліфікація "мундіалю" для європейських збірних, в тому числі і для підопічних Андрія Шевченка. На нашому сайті вже триває Франція – Україна онлайн. Сьогодні суперники визначилися з остаточними складами.

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На жаль, не зможе допомогти "синьо-жовтим" один із лідерів – вінгер "Вест Гема" Андрій Ярмоленко. Лише минулого тижня він відновився після серйозної травми і з'явився в грі молодіжної команди "молотобійців". Мабуть, наш тренерський штаб вирішив його поберегти до наступних поєдинків.

Також в заявку українців не потрапили воротарі Андрій Лунін ("Реал") і Дмитро Різник ("Ворскла"), захисник Олександр Тимчик і хавбек Володимир Шепелєв ("Динамо"). Відомо також, що гості зіграють в жовтій формі, господарі – у синій.

Повний склад учасників матчу Франція – Україна з нашого боку виглядає так.

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Воротарі: Андрій Пятов, Анатолій Трубін, Георгій Бущан.

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Олександр Караваєв, Юхим Конопля, Едуард Соболь, Богдан Михайличенко.

Півзахисники: Марлос, Євген Коноплянка, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Олександр Зубков, Руслан Малиновський, Віктор Коваленко, Євген Макаренко, Олександр Зінченко.

Форварди: Жуніор Мораес, Роман Яремчук.

Дізнавайтеся розклад, трансляції і результати матчів відбору ЧС в середу.

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Згадаймо, як Ярмоленко не забив пенальті у товариській грі з Польщею:

Всі подробиці в спецтемі Збірна України

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