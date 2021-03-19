Ярмоленко нарешті повернувся в гру після важкої травми в "Вест Гемі"

Один із лідерів збірної України з футболу, атакуючий півзахисник Андрій Ярмоленко, відновився після досить тривалого лікування. На початку лютого Ярмоленко травмувався в матчі з "МЮ" в Кубку Англії. Спочатку думали, що через пошкодження зв'язок коліна 31-річний вінгер може "вилетіти" до кінця сезону. Але, як виявилося, реабілітація зайняла близько місяця.

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Кілька днів тому Андрій почав тренуватися, про що повідомив офіційний сайт "Вест Гема". А сьогодні ввечері українець з'явився в стартовому складі молодіжної команди "молотобійців" (U23), куди дозволяють заявляти і декількох старших футболістів. Лондонці грають проти молоді "Лестера".

Ярмоленко кілька разів брав участь у небезпечних атаках команди і міг відзначитися сам, але поки що не вдалося. На 75-й хвилині матчу рахунок став 3:1 на користь "Вест Гема".

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Із 24 по 31 березня підопічні Андрія Шевченка проведуть три матчі кваліфікації чемпіонату світу, і відновлення Ярмоленка для "синьо-жовтих" – дуже доречне. Поки ж "Вест Гем" у неділю, 21 березня, зіграє з "Арсеналом".

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Згадаймо, як Андрій атакував у складі збірної України:

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