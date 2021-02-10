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Зв'язки коліна: подробиці нової травми Ярмоленка

10 лютого, 11:08

Олег Люлька Олег Люлька

Тренер "молотобійців" Девід Моєс розраховує, що відновлення українця багато часу не займе

Стали відомі подробиці ушкодження, якого Андрій Ярмоленко зазнав у вчорашньому матчі Кубка Англії. Нагадаємо, "Вест Гем" українця поступився "МЮ" 0:1, пропустивши єдиний м'яч у додатковий час.

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"Ярмоленко трохи розтягнув зв'язки коліна. У середу, 10 лютого, ми оцінимо це ушкодження. Сподіваюся, воно не таке вже серйозне, – цитує головного тренера "Вест Гема" Девіда Моєса Football.London. – За останні тижні кількість травм зросла. Футбол без них неможливий, але зараз ми спостерігаємо зростання ушкоджень через щільний графік ігор"

Ярмоленко в матчі против "МЮ"

Ярмоленко в матчі против "МЮ" / Фото: Reuters

"На жаль, травма Ярмоленка і його заміна на 54-й хвилині не дали нам можливості побачити, чи могли ми виступити проти "МЮ" краще", – додав Моєс

Андрій Ярмоленко проти Гаррі Магуайра в Кубку Англії
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Андрій Ярмоленко проти Гаррі Магуайра в Кубку Англії / Фото: Reuters

Історія перебування Ярмоленка в лазареті від Transfermarkt

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Андрій нерегулярно грає за "Вест Гем", хоча є найбільш високооплачуваним футболістом команди. За даними британських ЗМІ, Ярмоленко отримує в Лондоні близько 7 млн євро на рік.

Дивіться, як Ярмоленко забивав команді Роналду

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