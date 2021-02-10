Ярмоленко травмувався в Кубку Англії з "МЮ" і пропустив "Дияволів" до 1/4 фіналу

Українець вийшов у стартовому складі, але не зміг дограти зустріч до кінця

Вкрай непросто склався поєдинок 1/8 фіналу Кубка Англії для "Манчестер Юнайтед". Після розправи над "Ліверпулем" (3:2) на попередній стадії "Червоні Дияволи" намучилися з "Вест Гемом" – 1:0 вже у додатковий час. Раніше в день мюнхенської трагедії "МЮ" влаштував трилер і упустив перемогу на останній хвилині.

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До цього поєдинку на "Олд Траффорд" у трьох останніх матчах суперники обмінялися перемогами, а ще одна зустріч завершилася внічию. Можна було сказати, що "молотобійці" знайшли спосіб протистояти результативному нападу "МЮ". І кубковий матч став тому зайвим підтвердженням. Основний час закінчився сухою нічиєю – 0:0.

Андрій Ярмоленко проти Гаррі Магуайра в Кубку Англії / Фото: Reuters

Вкрай невдало склався поєдинок для українського вінгера "Вест Гема" Андрія Ярмоленка, який вийшов в старті, проте не зумів дограти зустріч до кінця. Ярмоленко отримав пошкодження і був замінений на 54-й хвилині. Про серйозність травми і терміни відновлення інформації поки немає. А в нинішньому сезоні Андрій зіграв уже 20 матчів.

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На 86-й хвилині Сульшер кинув у бій свого джокера – Едінсона Кавані, який міг забити дві хвилини по тому, але трохи не дотягнувся до м'яча. А в компенсований час право на кутовий отримав "Вест Гем", але своїм шансом не скористався.

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Вже на 8-й хвилині додаткового часу рахунок нарешті відкрив Мактоміней, замкнувши в чужій штрафній передачу Рашфорда. Для Скотта це вже третій гол у трьох останніх матчах. І він приніс "МЮ" путівку до 1/4 фіналу.

Скотт Мактоміней забив гол / Фото: Reuters

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Раніше ми повідомляли, що удар Ярмоленка – претендент на кращий гол місяця в "Вест Хемі".

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