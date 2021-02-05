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Таку красуню хочуть вбити фанати! Білявці c ідеальним тілом погрожували смертю

5 лютого, 13:57

Олена Павлова Олена Павлова

Мелані Марсьяль тепер охороняють спеціально найняті люди, а вона ростить сина

Останнього тижня сім'я французького нападника "Манчестер Юнайтед" Антоні Марсьяля піддалася масовим погрозам з боку фанатів манкуніанців. Вони звинуватили футболіста в поразці від аутсайдера Прем'єр-ліги "Шеффілд Юнайтед" (1:2) і виливали досаду дуже жорстоко. Після чого "МЮ" відвантажив супернику дев'ять м'ячів у АПЛ.

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Крім расистських образ самого Марсьяля, найагресивніші фанати "Дияволів" посилали смертельні погрози дружині Антоні Мелані да Круз. Обіцянки розправи були настільки криваві, що, за інформацією видання Daily Mail, "Манчестер Юнайтед" вирішив забезпечити додаткову охорону біля будинку футболіста. Так хто ж ця красуня, яку так береже Антоні.

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Мелані – друга дружина Марсьяля. Перший шлюб з подругою дитинства Самантою, яка народила французу двох дітей, розвалився 2016 року через роман Антоні на стороні. Інтрижка форварда і зірки вокального шоу закінчилася дуже швидко, а повернути дружину футболіст вже не міг. Тому стосунками з новою коханою Марсьяль дорожить.

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Коли нова кохана Антоні, модель і учасниця французького реаліті-шоу Мелані да Круз, перебувала в пологовому будинку, Марсьяль навіть втік з тренування, щоб бути поруч з нею під час пологів. І зараз у пари все добре. А поки Антоні забиває за "МЮ", шикарна Мелані ростить сина і просуває свій взуттєвий бренд.

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Нагадаємо, що влітку 2015 року Антоні перейшов з "Монако" до "МЮ" за 50 млн євро.

Раніше ми писали про жахливе зіткнення в нульовий битві "Арсеналу" і "Манчестер Юнайтед".

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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