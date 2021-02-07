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У день мюнхенської трагедії "МЮ" влаштував трилер і упустив перемогу на останній хвилині

7 лютого, 00:54

Олена Павлова Олена Павлова

"Дияволам" не вдалося вшанувати пам'ять жертв катастрофи перемогою

У річницю мюнхенської трагедії, яка забрала життя 8 гравців "Манчестер Юнайтед"і трьох працівників клубу, "Червоні Дияволи" втратили перемогу над "Евертоном" на останній хвилині – 3:3. Нагадаємо, що літак з гравцями "МЮ" розбився в аеропорту Мюнхена 6 лютого 1958 року, коли команда поверталася після матчу Кубка чемпіонів.

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На 24-й хвилині рахунок на "Олд Траффорд" відкрив нападник "Червоних Дияволів" Едінсон Кавані, який головою переправив м'яч у сітку воріт. Це четвертий гол Кавані головою в цьому сезоні. На 45-й хвилині Бруну Фернандеш шикарно запустив м'яч за комірець воротарю "Евертона" Робіну Ольсену з-за штрафного і подвоїв перевагу.

"Евертон" відігрався за три з хвостиком хвилини після перерви: на 49-й хвилині забитим м'ячем відзначився Абдулай Дукур, на 52-й він допоміг відзначитися Хамесу Родрігесу. На 70-й хвилині Скотт Мактомінай знову вивів гостей вперед, головою підрізав м'яч у кут воріт. Але на 95-й хвилині "Іриски" вирвали нічию 3:3 завдяки Домініку Калверт-Льюину.

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"МЮ", набравши 44 очок, займає друге місце в таблиці англійської Прем'єр-ліги, поступаючись "Манчестер Сіті" 2 бали. Однак у команди Пепа Гвардіоли також дві гри в запасі. "Евертон" йде шостим, набравши 37 очок.

Раніше "МЮ" відвантажив супернику дев'ять м'ячів у АПЛ.

Дивіться, як "Манчестер Юнайтед" грав в Лізі чемпіонів

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відео голів чемпіонат Англії Манчестер Юнайтед Евертон Едінсон Кавані
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