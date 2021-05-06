Коронавірус здається: в Англії повертають тисячі фанатів на стадіони

Найдорожчий футбольний чемпіонат планети дозволив пустити уболівальників на трибуни на два останні тури сезону 2020/2021 у другій половині травня

/ Фото: Reuters

Нарешті англійські стадіони перестануть лякати своїми порожніми трибунами під час матчів Прем'єр-ліги. У чемпіонаті Англії прийняли рішення про допуск глядачів на поєдинки двох останніх турів сезону. Ігри 37-го туру заплановані на 18-19 травня, а 38-го – на 23 травня.

Реклама

Новину повідомив офіційний сайт турніру, її вже підтвердили і деякі клуби на своїх сторінках у Мережі.

Тим часом в Англії вимагають перенести фінал Ліги чемпіонів у Лондон.

Правда, відразу ж роблять ремарку, що матчі пройдуть з уболівальниками, якщо набуде чинності рішення уряду Великої Британії про зняття обмежень у зв'язку з пандемією коронавірусу. Послаблення обмежень має почати діяти з 17 травня. Свій хід АПЛ пояснила бажанням дати кожному клубу провести хоча б по одній зустрічі з фанатами на аренах.

Сьогодні Зінченко потрапив до збірної Ліги чемпіонів за підсумками півфіналів.

Реклама

При цьому на трибуни пустять не більше 10 тисяч фанатів. До того ж представляти вони будуть тільки команду-господаря, тоді як гостям не дозволяють привезти своїх уболівальників – їхні сектори будуть закриті.

Дивіться, як Челсі здобув путівку у фінал Ліги чемпіонів:

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус