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Ярмоленко впервые с февраля сыграл за Вест Хэм, но стал худшим игроком матча

10 мая, 08:33

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинец вернулся на поле после травмы, но не смог помочь своей команде уйти от поражения. Специалисты поставили Ярмоленко худшую оценку за матч против Эвертона

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Украинский вингер Андрей Ярмоленко вернулся в состав первой команды Вест Хэма. Украинец принял участие в поединке чемпионата Англии против Эвертона, но вряд ли сможет записать себе этот матч в актив.

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Лондонцы уступили со счетом 0:1, а сам Ярмоленко появился на поле на 73-й минуте, но ничем на поле не отличился. Авторитетный портал WhoScored оценил игру украинца худшей оценкой в матче – 5.9. Столько же получил еще один игрок, вышедший на замену.

Ярмоленко не играл за первую команду с февраля, когда получил травму колена. Вернувшись в строй, он лишь несколько раз попадал в заявку на матч, но на поле так и не появлялся.

Недавно он сыграл за молодежную команду и отличился ассистом. В целом, Ярмоленко провел в текущем сезоне 24 матча во всех турнирах, забил три мяча и сделал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает 31-летнего украинца всего в 5 миллионов евро.

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Смотрите, как забивал Андрей Ярмоленко:

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