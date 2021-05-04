Манчестер Юнайтед могут наказать снятием очков за выходку фанатов: прощай чемпионские надежды?

Манчестер Юнайтед могут лишить очков в чемпионате Англии из-за того, что фанаты сорвали матч против Ливерпуля. В этом случае МЮ точно вылетит из чемпионской гонки

Фото: REUTERS/Carl Recine

Манчестер Юнайтед грозят серьезные проблемы из-за срыва поединка против Ливерпуля на прошлых выходных. Напомним, фанаты сорвали матч МЮ – Ливерпуль, захватив поле "Олд Траффорд".

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Согласно правилам Премьер-лиги, если принимающая сторона не может обеспечить безопасность гостевой команды, то может быть лишена очков. Также "Красных дьяволов" могут наказать закрытием стадиона на несколько матчей, сообщает Daily Mail.

Если закрытие арены не сильно ударит по клубу, так как матчи сейчас все равно проходя без зрителей, то потеря очков может оказаться катастрофической, ведь МЮ продолжает борьбу за призовые места.

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Отметим, что фанаты Манчестер Юнайтед уже вторую неделю выражают свое недовольство семьей Глейзер после того, как та решила стать участницей скандальной Европейской суперлиги.

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