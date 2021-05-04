Манчестер Юнайтед можуть покарати зняттям очок за витівку фанатів: прощай чемпіонські надії?

Манчестер Юнайтед можуть позбавити очок у чемпіонаті Англії через те, що фанати зірвали матч проти Ліверпуля. В цьому випадку МЮ точно вилетить з чемпіонської гонки

Фото: REUTERS/Carl Recine

Манчестер Юнайтед загрожують серйозні проблеми через зрив поєдинку проти Ліверпуля на минулих вихідних. Нагадаємо, фанати зірвали матч МЮ – Ліверпуль, захопивши поле "Олд Траффорд".

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Згідно з правилами Прем'єр-ліги, якщо приймаюча сторона не може забезпечити безпеку гостьової команди, то може бути позбавлена очок. Також "Червоних дияволів" можуть покарати закриттям стадіону на кілька матчів, повідомляє Daily Mail.

Якщо закриття арени не сильно вдарить по клубу, так як матчі зараз все одно проходячи без глядачів, то втрата очок може стати катастрофічною, адже МЮ продовжує боротьбу за призові місця.

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Відзначимо, що фанати Манчестер Юнайтед вже другий тиждень висловлюють своє невдоволення сім'єю Глейзерів після того, як та вирішила стати учасницею скандальної Європейської суперліги.

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