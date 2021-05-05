"Вигнати зі збірної України!" Маліновський розлютив фоловерів, відзначивши день народження з росіянином

Підписники українського півзахисника італійської Аталанти розносять його за "приємний вечір" в компанії російського футболіста Міранчука

Маліновський з Коваленком і Міранчуком / Фото: Instagram

Український півзахисник італійської Аталанти Руслан Маліновський, якому напередодні виповнилося 28 років, відсвяткував день народження в Бергамо в компанії партнера по збірній України Віктора Коваленка і свого російського одноклубника Олексія Міранчука.

"Приємний вечір у відмінній компанії", – підписав знімок в Instagram Маліновський

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Однак наявність у цій компанії росіянина викликала гнівну реакцію фоловерів Руслана. Дехто навіть закликає виключити його зі збірної України.

Коментарі підписників Маліновського

"П####ць"

"Яка ганьба"

"Краще б дружив з італійцями, а не з росіянами"

"Третій зайвий, Міранчук тут псує картину"

"Просто нагадаю, що на Донбасі зараз війна. Якщо чесно, я б за це зі збірної виганяв"

"На цьому фото люди з країн, які воюють, відповідно, ці люди показують відсутність війни між країнами і підтверджують пропагандистську версію країни-агресора"

Утім, під спільним фото з росіянином Міранчуком українець Маліновський зібрав і чимало лайків.

"Просто російськомовні одноклубники разом відзначили день народження. Навіщо ви пхаєте сюди політику?" – написав один із шанувальників Маліновського

Ще один фоловер Маліновського запитує: "Чому у росіянина светр у дірках?"

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