"Вигнати зі збірної України!" Маліновський розлютив фоловерів, відзначивши день народження з росіянином

Маліновський з Коваленком і Міранчуком / Фото: Instagram
Український півзахисник італійської Аталанти Руслан Маліновський, якому напередодні виповнилося 28 років, відсвяткував день народження в Бергамо в компанії партнера по збірній України Віктора Коваленка і свого російського одноклубника Олексія Міранчука.
"Приємний вечір у відмінній компанії", – підписав знімок в Instagram Маліновський
Однак наявність у цій компанії росіянина викликала гнівну реакцію фоловерів Руслана. Дехто навіть закликає виключити його зі збірної України.
Коментарі підписників Маліновського
- "П####ць"
- "Яка ганьба"
- "Краще б дружив з італійцями, а не з росіянами"
- "Третій зайвий, Міранчук тут псує картину"
- "Просто нагадаю, що на Донбасі зараз війна. Якщо чесно, я б за це зі збірної виганяв"
- "На цьому фото люди з країн, які воюють, відповідно, ці люди показують відсутність війни між країнами і підтверджують пропагандистську версію країни-агресора"
Утім, під спільним фото з росіянином Міранчуком українець Маліновський зібрав і чимало лайків.
"Просто російськомовні одноклубники разом відзначили день народження. Навіщо ви пхаєте сюди політику?" – написав один із шанувальників Маліновського
Ще один фоловер Маліновського запитує: "Чому у росіянина светр у дірках?"
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