Маліновському – 28! Зарплата, дружина, козир і ціна лідера збірної України

Руслан Маліновський / Фото: Getty Images

У вівторок, 4 травня, день народження відзначає не тільки герой Олімпіади-2018 фристайліст Олександр Абраменко, але і лідер збірної України з футболу Руслан Маліновський. Півзахиснику італійської Аталанти виповнюється 28 років.

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Нагадаємо, днями Маліновського було визнано найкращим футболістом чемпіонату Італії за підсумками квітня.

Ми зібрали ТОП-5 фактів про сьогоднішнього іменинника.

СКІЛЬКИ КОШТУЄ МАЛІНОВСЬКИЙ

За оцінками аналітиків Transfermarkt, вартість Руслана Маліновського становить 21 млн євро. Він найдорожчий український легіонер станом на зараз. Дорожче за нього з футболістів з українським паспортом оцінюють лише Віктора Циганкова з Динамо (24 млн євро).

Динаміка зростання вартості Маліновського

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Руслан Маліновський / Фото: Reuters

ЗАРПЛАТА МАЛІНОВСЬКОГО

За даними італійських медіа, Маліновський отримує в Аталанті один мільйон євро на рік "чистими". Це в рази менше, ніж у найбільш високооплачуваного українського футболіста Андрія Ярмоленка, якому в Вест Гемі, згідно з британськими ЗМІ, платять близько 7 млн євро на рік "брудними". Втім, з такою грою, як нині, на Руслана чекає неминуче поліпшення умов контракту.

Реклама Маліновський / Фото: Reuters

КОЗИР МАЛІНОВСЬКОГО

Ліва нога Маліновського – це щось! Коли Руслан виступав за Гент, вона наводила жах на воротарів бельгійського чемпіонату, а тепер це – нічний кошмар кіперів Серії А. Були побоювання, що в Італії українця швидко розкусять суперники і не дадуть використовувати йому свою зброю, але вже другий сезон поспіль в Аталанті Маліновський справно забиває з лівої.

Гол Маліновського у ворота Ювентуса

"Те, що робить найкращий шульга світового футболу Мессі, можна повторити?" – запитали ми якось у Руслана. На що Маліновський відповів: "Для мене це трохи дивне запитання. Коли ти забиваєш у відповідальний момент, це називається майстерність. Яка відточується на тренуваннях. Звичайно, можна повторити! Чому ні?"

Реклама Руслан Маліновський. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

ДРУЖИНА МАЛІНОВСЬКОГО

Роксану називають одним із творців успішної кар'єри Маліновського. Наприклад, під її чуйним керівництвом футболіст ще в Бельгії вивчив англійську і відразу після переходу до Аталанти легко дав інтерв'ю клубному ТБ за допомогою свого інглішу.

Руслан Маліновський і його дружина Роксана / Фото: Instagram

Роксана Маліновська / Фото: Instagram

А недавно Роксана Маліновська розкрила секрет весняної результативності Руслана: "Знаєте, чому Руслан знову забив? Ми домовилися, що в нашому домі торт з'явиться тільки в разі забитого м'яча. Інакше його було не зупинити, адже він ласун ще той. І мене весь час підбиває. Але хто знав, що він зможе так швидко вийти зі скрутного становища".

Роксана Маліновська / Фото: Instagram

Руслан Маліновський / Фото: "Аталанта" Instagram

У листопаді 2019-го Роксана Маліновська в Бергамо народила Руслану дочку Олівію. Дивіться, як маля зустрічає тата вдома після матчів:

Маліновський, його дружина і дочка. Фото instagram.com/roksana_m7

УСЕ МОГЛО БУТИ НЕ ТАК

Без Руслана Маліновського нині неможливо уявити збірну України. Хоча все могло скластися зовсім інакше, адже щонайменше двічі його кар'єра висіла на волосині.

Після випуску з академії Шахтаря Руслан опинився без команди, грав у рідному Житомирі на першість області. "Поки мені за півроку не подзвонив перекладач директора академії Патріка фон Ліувена і не запропонував приїхати в Шахтар-3. Звісно, я відразу погодився. Ще півроку (гри на область) – і я б взагалі закінчив з футболом", – розповідав футболіст "Команді ".

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А вже під час виступів у Генті, 2016 року, в Руслана стався розрив хрестоподібної зв'язки коліна. Такі травми ламають багатьох футболістів, але Маліновський, провівши 245 днів у лазареті, повернувся в стрій. І з тих пір не втомлюється знімати павучків з сітки воріт суперників.