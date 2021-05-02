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У Маліновського ще один гольовий пас. А ось пенальті йому пробити не дали – і дарма!

2 травня, 18:12

Олег Люлька Олег Люлька

Український півзахисник вкотре відзначився результативною дією за Аталанту, але вона не виграла, тому що вирішальне пенальті в гостей виконав не Руслан

Руслан Маліновський

Руслан Маліновський / Фото: Reuters

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський, визнаний найкращим футболістом чемпіонату Італії в квітні, відзначився результативною дією в сьомому поспіль матчі за баргаманців!

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Українець записав на свій рахунок гольову передачу, вже десяту в нинішній першості, у виїзному поєдинку проти Сассуоло (1:1), на 32-й хвилині асистувавши Робінові Гозенсу.

Цікаво, що на той момент Аталанта грала в меншості – за фол останньої надії раніше у неї був вилучений голкіпер Голліні.

Однак довести матч до перемоги Аталанті, яка бореться за "срібло" Серії А, не вдалося. На 52-й хвилині Сассуоло відігрався – Берарді реалізував пенальті.

А ось Аталанта свій 11-метровий на 77-й хвилині не забила. Удар колумбійця Мюріеля, що заробив пенальті, парирував кіпер Сассуоло Консильї.

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Хоча є неписане правило – футболістові, що заробив пенальті, краще його не пробивати.

А ось якби з "позначки" своєю забійною лівою пробив Маліновський? Тоді, найімовірніше, Аталанта святкувала б перемогу 2:1, а не задовольнилася нічиєю 1:1.

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САССУОЛО – АТАЛАНТА – 1:1. ОГЛЯД МАТЧУ

Сассуоло – Аталанта – 1:1
Голи: Берарді, 52 з пенальті – Госенс, 32
Нереалізоване пенальті: Мюріель, 77 (Аталанта)
Вилучення: Марлон, 75 – Голліні, 23

Читайте також: Ось чому Маліновський так часто почав забивати: дружина українця відкрила секрет

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Тепер команда Маліновського ділить друге місце Серії А з Міланом. До фінішу – чотири тури.

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