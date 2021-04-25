Не зупиняйся! Малиновський забиває третій матч поспіль

Маліновський / Фото: Reuters

У ці хвилини йде матч 33-го туру чемпіонату Італії з футболу. Аталанта грає з Болоньєю. Рахунок в матчі відкрив український півзахисник бергамасків Руслан Малиновський.

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Треба сказати, що 27-річний українець забиває в третьому матчі поспіль. Раніше він відзначився в поєдинках Серії А проти Роми і Ювентуса.

Нагадаємо, що Аталанта бореться з Міланом і Юве за другу позицію в чемпіонаті Італії. Чемпіоном стане Інтер.

Раніше ми писали, що дружина футболіста Роксана назвала важливий фактор, який впливає на результативність чоловіка. Роксана підтвердила, що Руслан дуже любить солодке, але повідомила, що торт в сім'ї їдять тільки після голів футболіста. Отже, пара намагається утримуватися від набору зайвої ваги.

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