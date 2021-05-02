У Малиновского еще один голевой пас. А вот пенальти ему пробить не дали – и зря!

Украинский полузащитник отметился очередным результативным действием за Аталанту, но она не выиграла, потому что решающий пенальти у гостей исполнил не Руслан

Руслан Малиновский / Фото: Reuters

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский, признанный лучшим футболистом чемпионата Италии в апреле, отметился результативным действием в седьмом кряду матче за баргамасков!

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Украинец записал на свой счет голевую передачу, уже десятую в нынешнем первенстве, в выездном поединке против Сассуоло (1:1), на 32-й минуте ассистировав Робину Гозенсу.

Интересно, что на тот момент Аталанта действовала в меньшинстве – за фол последней надежды ранее у нее был удален голкипер Голлини.

Однако довести матч до победы Аталанте, которая борется за "серебро" Серии А, не удалось. На 52-й минуте Сассуоло отыгрался – Берарди реализовал пенальти.

А вот Аталанта свой 11-метровый на 77-й минуте не забила. Удар колумбийца Муриэля, заработавшего пенальти, парировал кипер Сассуоло Консильи.

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А ведь есть неписанное правило – футболисту, заработавшему пенальти, лучше его не пробивать.

А вот если бы с "точки" своей убойной левой пробил Малиновский? Тогда, скорее всего, Аталанта праздновала бы победу 2:1, а не довольствовалась ничьей 1:1.

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САССУОЛО – АТАЛАНТА – 1:1. ОБЗОР МАТЧА

Сассуоло – Аталанта – 1:1

Голы: Берарди, 52 с пенальти – Госенс, 32

Нереализованный пенальти: Муриэль, 77 (Аталанта)

Удаления: Марлон, 75 – Голлини, 23

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Теперь команда Малиновского делит второе место Серии А с Миланом. До финиша – четыре тура.