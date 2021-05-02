У Малиновского еще один голевой пас. А вот пенальти ему пробить не дали – и зря!

Руслан Малиновский / Фото: Reuters
Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский, признанный лучшим футболистом чемпионата Италии в апреле, отметился результативным действием в седьмом кряду матче за баргамасков!
Украинец записал на свой счет голевую передачу, уже десятую в нынешнем первенстве, в выездном поединке против Сассуоло (1:1), на 32-й минуте ассистировав Робину Гозенсу.
Интересно, что на тот момент Аталанта действовала в меньшинстве – за фол последней надежды ранее у нее был удален голкипер Голлини.
Однако довести матч до победы Аталанте, которая борется за "серебро" Серии А, не удалось. На 52-й минуте Сассуоло отыгрался – Берарди реализовал пенальти.
А вот Аталанта свой 11-метровый на 77-й минуте не забила. Удар колумбийца Муриэля, заработавшего пенальти, парировал кипер Сассуоло Консильи.
А ведь есть неписанное правило – футболисту, заработавшему пенальти, лучше его не пробивать.
А вот если бы с "точки" своей убойной левой пробил Малиновский? Тогда, скорее всего, Аталанта праздновала бы победу 2:1, а не довольствовалась ничьей 1:1.
САССУОЛО – АТАЛАНТА – 1:1. ОБЗОР МАТЧА
Сассуоло – Аталанта – 1:1
Голы: Берарди, 52 с пенальти – Госенс, 32
Нереализованный пенальти: Муриэль, 77 (Аталанта)
Удаления: Марлон, 75 – Голлини, 23
Читайте также: Вот почему Малиновский так часто стал забивать: жена украинца приоткрыла секрет
Теперь команда Малиновского делит второе место Серии А с Миланом. До финиша – четыре тура.