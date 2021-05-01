Маліновський – найкращий футболіст чемпіонату Італії

Український півзахисник Аталанти отримав найвищу оцінку серед гравців, які потрапили до символічної збірної Серії А за підсумками квітня

Руслан Маліновський / Фото: "Аталанта" Instagram

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський став найкращим гравцем Серії А в квітні за версією аналітичного порталу WhoScored. У 27-річного уродженця Житомира за підсумками місяця красується оцінка 8,2 – найвища серед гравців, які увійшли до символічної збірної чемпіонату Італії в минулому місяці.

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Маліновський / Фото: Reuters

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Відзначимо, що за минулий місяць Руслан Маліновський забив 3 голи і зробив 5 асистів.

При цьому дружина Руслана Маліновського Роксана оригінально пояснила його результативність.

"Розкрию маленький секрет. Знаєте, чому Руслан знову забив? Ми домовилися, що в нашому будинку торт з'явиться тільки в разі забитого м'яча. Інакше його було не зупинити, адже він ласун ще той. І мене весь час підбиває. Але хто знав, що він зможе так швидко вийти зі скрутного становища", – була відвертою в Instagram Роксана Маліновська

Руслан Маліновський і його дружина Роксана / Фото: Instagram

Нагадаємо, що напередодні Андрій Шевченко включив Малиновського до розширеного списку 35 гравців збірної України, які готуватимуться до літнього Євро. Сьогодні до них приєднався Коноплянка.

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Дивіться, як забиває Маліновський