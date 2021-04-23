Ось чому Малиновський так часто став забивати: дружина українця відкрила секрет

Руслан Маліновський і його дружина Роксана / Фото: Instagram
Півзахисник збірної України Руслан Малиновський залишається одним з найкращих гравців Аталанти. В останніх п'яти матчах він забив три м'ячі, причому відзначився голами двічі поспіль. Дружина-красуня футболіста Роксана назвала важливий фактор, який впливає на результативність чоловіка.
Після гри з Ромою тренер Аталанти пояснив дивну заміну Малиновського, після якої втратив перемогу.
Роксана підтвердила, що Руслан дуже любить солодке, але повідомила, що торт у сім'ї їдять тільки після голів футболіста. Отже, пара намагається утримуватися від набору зайвої ваги.
Також Малиновська пообіцяла приз тому, хто відгадає назву улюбленого торта чоловіка. Цю назву добре знають в кондитерській в Бергамо, куди українці частенько заглядають. Роксана розповіла, що після голу Ювентусу кулінари зробили солодкий подарунок нашому футболістові.
Малиновські були в захваті.
Правда, вчора гол хлопця з Житомира забезпечив Аталанті лише нічию, і вона поступилася третім місцем Ювентусу.
/ Фото: Reuters
Тим часом Роналду збирається повернутися в колишній клуб.
Дивіться, як Руслан приніс Аталанті перемогу над Ювентусом:
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