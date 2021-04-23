Русский
$ 28,06
33,81
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Ось чому Малиновський так часто став забивати: дружина українця відкрила секрет

23 квітня, 13:01

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Український футболіст італійської Аталанти Руслан Малиновський отримує торт як приз за гол, в останніх двох матчах він засмутив Ювентус і Рому

Руслан Маліновський і його дружина Роксана

Руслан Маліновський і його дружина Роксана / Фото: Instagram

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський залишається одним з найкращих гравців Аталанти. В останніх п'яти матчах він забив три м'ячі, причому відзначився голами двічі поспіль. Дружина-красуня футболіста Роксана назвала важливий фактор, який впливає на результативність чоловіка.

Реклама

Після гри з Ромою тренер Аталанти пояснив дивну заміну Малиновського, після якої втратив перемогу.

Роксана підтвердила, що Руслан дуже любить солодке, але повідомила, що торт у сім'ї їдять тільки після голів футболіста. Отже, пара намагається утримуватися від набору зайвої ваги.

Також Малиновська пообіцяла приз тому, хто відгадає назву улюбленого торта чоловіка. Цю назву добре знають в кондитерській в Бергамо, куди українці частенько заглядають. Роксана розповіла, що після голу Ювентусу кулінари зробили солодкий подарунок нашому футболістові.

Реклама

Малиновські були в захваті.

Правда, вчора гол хлопця з Житомира забезпечив Аталанті лише нічию, і вона поступилася третім місцем Ювентусу.

В тренді
Шахтар – Динамо: відео голу та огляд українського класико

/ Фото: Reuters

Тим часом Роналду збирається повернутися в колишній клуб.

Реклама

Дивіться, як Руслан приніс Аталанті перемогу над Ювентусом:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

футбол торт приз Аталанта Руслан Малиновський Роксана Малиновская
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Шахтар – Динамо: онлайн вирішального матчу чемпіонату України
Шахтар – Динамо: онлайн вирішального матчу чемпіонату УкраїниЧУ з футболу
"Хотів погратися, ось і пожартував": Бос Інгульця назвав ім'я загиблого від вибуху гранатиФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Серії А
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Серії АФутбол
Сексуальна телеведуча оголилася на пляжі в очікуванні тепла
Сексуальна телеведуча оголилася на пляжі в очікуванні теплаФутбол
Дружина ексзірки МЮ загоряє без ліфчика на галявині (фото)
Дружина ексзірки МЮ загоряє без ліфчика на галявині (фото)Футбол
"Лізе під мене і ось так лягає": Ірина Морозюк показала улюблену позу свого сторожаФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти