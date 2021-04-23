Вот почему Малиновский так часто стал забивать: жена украинца приоткрыла секрет

Украинский футболист итальянской Аталанты Руслан Малиновский получает торт в качестве приза за гол, в последних двух матчах он огорчил Ювентус и Рому

Руслан Малиновский и его жена Роксана / Фото: Instagram

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский остается одним из лучших игроков Аталанты. В последних пяти матчах он забил три мяча, причем отличился голами дважды подряд. Супруга-красавица футболиста Роксана назвала важный фактор, который влияет на результативность мужа.

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К слову, тренер Аталанты объяснил странную замену Малиновского, после которой упустил победу.

Роксана подтвердила, что Руслан очень любит сладкое, но сообщила, что торт в семье едят только после голов футболиста. Таким образом, пара старается удерживаться от набора лишнего веса.

Также Малиновская пообещала приз тому, кто отгадает название любимого торта мужа. Его название хорошо знают в кондитерской в Бергамо, куда украинцы частенько заглядывают. Роксана рассказала, что после гола Ювентусу кулинары сделали сладкий подарок нашему футболисту.

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Малиновские были в восторге.

Правда, вчера гол парня из Житомира обеспечил Аталанте всего лишь ничью, и она уступила третье место Ювентусу.

Рома – Аталанта, Малиновский / Фото: Reuters

Тем временем Роналду собирается вернуться в бывший клуб.

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Смотрите, как Руслан принес Аталанте победу над Ювентусом:

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