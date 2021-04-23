Тренер Аталанти пояснив дивну заміну Малиновського, після якої втратив перемогу

Джан П'єро Гасперіні вважає, що український півзахисник в матчі з Ромою втомився і його команді потрібна була свіжість, але помилився і зіграв внічию

/ Фото: Reuters

Невдало вчора завершився для Аталанти виїзний поєдинок чемпіонату Італії проти Роми. Незважаючи на те що Малиновський забив Ромі п'ятий гол у сезоні, колектив з Бергамо дозволив супернику відновити рівновагу і ледь не перемогти – 1:1. Багатьох здивувала заміна Руслана вже на 59-й хвилині. Незабаром після цього гості залишилися в меншості через вилучення Робіна Госенса і віддали нитки гри команді Паулу Фонсеки. Хоча до цього Аталанта могла вести в рахунку в два-три м'ячі, але тринькала моменти.

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Після фінального свистка Джан П'єро Гасперіні висловився про заміну українця і в цілому про гру. Його слова наводить Football Italia:

"Важко пояснити, що сталося у другому таймі. Деякі упущені нами моменти були настільки прості, що їх міг реалізувати будь-хто. У нас було так багато можливостей виграти матч. Треба було "закривати" гру раніше, зважаючи на те, як вона проходила. Нам потрібно задуматися над цим, тому що деякі зіграли нижче свого рівня. Малиновський втомився, і у нас з'явилися прогалини в центрі поля. Потрібні були свіжі ноги, але Пашаліч не опинився гарною заміною. А деякі промахи просто шокували. Шкода, тому що часто наші заміни виявлялися вирішальними. Червона картка Гоcенса була дурною. Ми самі сприяли тому, щоб втратити перемогу. Поки у нас було 11 людей, я не пам'ятаю, щоб Рома хоч раз пробила по воротах. Вона стала небезпечною тільки після вилучення".

Після цього туру Аталанта поступилася третім місцем Ювентусу, хоча має з ним однакову кількість очок.

Тим часом, Златан Ібрагімович підписав новий контракт із Міланом у 39 років.

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Дивіться огляд матчу Рома – Аталанта:

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